Konya Büyükşehir Belediyesporlu bisikletçiler şampiyonadan madalyayla döndü - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesporlu bisikletçiler, Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası 2. Etap Puanlı Bisiklet Yol Yarışları'nda takım halinde 1 altın, 1 gümüş, bireyselde de 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen yarışlara 300'den fazla sporcunun katıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yarışmada Konya Büyükşehir Belediyespor'u temsil eden bisikletçiler Genç Erkeklerde takım halinde altın madalya kazanırken, Yıldız A Erkekler de takım halinde gümüş madalya kazandı. Kıran kırana geçen yarışlarda ferdi klasmanda ise Tunahan Çetin ikinci olarak gümüş madalya, gençler ferdi yarışında da Mustafa Tarakçı üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu."