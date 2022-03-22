Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuva sonunda 41 kiloda Enes Yeğin, rakiplerini tek tek saf dışı bırakarak finale kaldı. Zorlu final maçından da zaferle ayrılan Yeğin, birincilikle altın madalyayı boynuna geçirdi. Diğer madalya da 52 kiloda güreşen Yunus Akgül 'den gelirken üçüncülük elde eden Akgül, bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika › Güncel › Konya Büyükşehir Belediyesporlu Küçük Pehlivanlardan İki Madalya - Son Dakika

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