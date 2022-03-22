Konya Büyükşehir Belediyesporlu Küçük Pehlivanlardan İki Madalya - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediyesporlu Küçük Pehlivanlardan İki Madalya

22.03.2022 12:07
Konya Büyükşehir Belediyesporlu Küçük Pehlivanlardan İki Madalya

Geleceğin sporcularını yetiştiren Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü başarılarına bir yenisini daha ekledi.

18 Mart Çanakkale Zaferinin 107'inci yılı etkinlikleri kapsamında organize edilen U13 Güreş Konya İl Birinciliği Müsabakaları Karatay Spor ve Kongre Merkezi Güreş Salonu'nda gerçekleştirildi.

Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuva sonunda 41 kiloda Enes Yeğin, rakiplerini tek tek saf dışı bırakarak finale kaldı. Zorlu final maçından da zaferle ayrılan Yeğin, birincilikle altın madalyayı boynuna geçirdi. Diğer madalya da 52 kiloda güreşen Yunus Akgül'den gelirken üçüncülük elde eden Akgül, bronz madalyanın sahibi oldu.

Minderde rakiplerine karşı nefes kesen mücadeleler ortaya koyan Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcuları, kazandıkları madalyalarla geleceğe dair güzel mesajlar verdi.

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Kaynak: Bültenler

Büyükşehir Belediyespor, Çanakkale, Güreş, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Belediyesporlu Küçük Pehlivanlardan İki Madalya - Son Dakika

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