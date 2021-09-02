Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde "Çalışan Gençlik Meclisi" kuruldu - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan "Çalışan Gençlik Meclisi"nin birinci olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, düzenlenen kurulda Veli Vural'ın, Çalışan Gençlik Meclisi'nin ilk başkanı olarak seçildiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, hayata geçirilen çalışmayı çok önemsediklerini vurguladı.

Özboyacı, çalışmanın kurulla resmiyet kazandığını anımsatarak, şunları aktardı:

"Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizzat bu işlerle ilgili olması, Konya gibi bir kardeşlik şehrinin bu işe öncülük etmesi bizim için büyük bir hamd vesilesi. Kardeşlerimizin hem sosyalleşmesi hem de kültürel ve manevi yönden donanımlı yetişmesi adına biz bu projeyi çok önemsiyoruz."

Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi Başkanı Veli Vural da "Bize bugüne kadar desteklerini esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza gönülden şükranlarımı arz ediyorum. Bizi hiç yalnız bırakmadı. Allah ondan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise kurulun hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, "Başkanlığa seçilen Veli Vural kardeşime başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin. Bugüne kadar gençlerle ilgili yapılan her çalışmaya destek olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.