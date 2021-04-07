Konya Büyükşehir'den 5 ilçeye tarım müdürlüğü binası - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ilgın, Halkapınar, Derbent, Güneysınır ve Sarayönü ilçelerinde ilçe tarım müdürlüğü binaları yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından beş ilçeye tarım müdürlüğü binası kazandırılıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ilgın'da yapımı devam eden ilçe tarım müdürlüğü binasında incelemeler gerçekleştirdi. Ilgın ile birlikte Halkapınar, Derbent, Güneysınır ve Sarayönü ilçelerine de tarım müdürlüğü binaları inşa ettiklerini ifade eden Başkan Altay, "İlçe tarım müdürlüklerimiz özellikle çiftçilerimizin çok yoğun olarak kullandığı ve ilçelerimizde artık standartlarını yitirmiş binalardı. Yapmış olduğumuz protokolle 5 ilçemizde, ilçe tarım müdürlüğü binaları inşa ediyoruz. Şehrimize hayırlı olsun. Büyükşehir olarak tarımsal destekler, sulama yatırımları ve eğitimlerle çiftçimize ve üreticimize destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Altay ayrıca KOP İdaresi desteğiyle yine Ilgın'a kazandırılan ve yapımı büyük ölçüde tamamlanan Kapalı Hayvan Pazarı alanını da inceledi. KOP idaresi ile birlikte ilçelerin kalkınması için önemli projeler yürüttüklerini belirten Başkan Altay, Kapalı Hayvan Pazarı'nın Ilgın için hayırlı olmasını diledi. - KONYA