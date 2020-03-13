Konya Büyükşehir'den Aksaray Yolu Aslım Caddesi girişine köprülü kavşak - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, Aksaray Yolu Aslım Caddesi Kavşağı'nda köprülü kavşak yapımı için çalışmaları başlattı.



Konya Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yaptığı köprülü kavşaklara bir yenisini daha ekliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin en yoğun kullanılan caddelerinden olan Aslım Caddesi'nin Aksaray Yolu ile birleştiği noktaya köprülü kavşak yapacaklarını açıkladı. Aksaray Yolu üzerinde daha önce bulunan dönel kavşak ile Aslım Caddesi'ne geçiş verildiğini, ancak bölgede yaşanan trafik kazaları sonrası dönel kavşağın kapatıldığını belirten Başkan Altay, yapılacak köprülü kavşak ile Aksaray Yolu trafiğinin alttan akacağını, üstteki kavşak ile hem Aksaray Yolu'ndan Aslım Caddesine geçiş verileceğini, hem de Aslım Caddesi'nden direk TÜMOSAN'a geçiş olacağını ifade etti.



Konya Büyükşehir Belediyesi, Aksaray Yolu Aslım Caddesi Kavşağı'na yapılacak köprülü kavşak ile ilgili ihale hazırlıklarını sürdürüyor. - KONYA