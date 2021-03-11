Konya Büyükşehir'den çiftçiye sertifikalı yonca tohumu desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkta kullanılan kaba yem açığının kapatılmasına katkı sağlama amacıyla 24 ilçe 169 mahalledeki çiftçilere yüzde 50 hibe destekli 70 bin kilogram sertifikalı yonca tohumu desteğinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen çiftçilere tohum teslim programında, Belediye olarak hem tarımsal hem hayvansal üretimin artırılmasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Çiftçilere sertifikalı yonca tohumu dağıttıklarını belirten Başkan Altay, "Hayvancılıkta en önemli girdi maliyeti kaba yem ihtiyacının karşılanması. Biz çiftçilerimizin bu girdi maliyetini düşürmek için onlara yonca tohumu dağıtıyoruz." dedi.

Altay, bugüne kadar çiftçiye 55 milyon liralık fide ve fidan desteğinde bulunduklarını, bu yıl da 12 milyon liralık fide ve fidan desteğinde bulunacaklarını ifade etti.

Çiftçinin kazancını artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Çiftçimizin üretimi ülkemiz ve şehrimiz için çok kıymetli. Özellikle salgın döneminde tarımsal ve hayvansal üretimin ne kadar kıymetli olduğunu hep birlikte gördük. Üretmek sizden, destek bizden. Konya, Türkiye'nin adeta gıda ve tarım sigortası. İnşallah bizler Konya olarak üretmeye devam edeceğiz. Çiftçilerimize hayırlı, bereketli olmasını temenni ediyorum."

Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere 2021 yılı için tarımsal desteklemeleri kapsamında ceviz, yarı bodur elma, asma, ahududu, böğürtlen, adaçayı, kekik, sera naylonu, lavanta fidesi, modern arıcılık, tarımsal makinalar kalemlerinde toplamda 12 milyon liralık destek sağlayacak.

Yonca tohumu desteklemesi ile bölgede 11 bin 660 dekar alanda yonca ekiminin yapılmasıyla yaklaşık 46 bin ton ot üretimi gerçekleştirilmiş olacak. Büyükşehir, daha öncede 23 ilçe 130 mahallede 532 çiftçiye yüzde 50 destekli 100 bin kilogram "Standart Sertifikalı Macar Fiği" tohumu desteklemesi yapmıştı.