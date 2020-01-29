Konya Büyükşehir'den deprem bölgesine destek devam ediyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilk gün gönderdiklerini arama kurtarma ekibi ile su ve kuru bakliyat desteğinin ardından bugün de gıda kolileri taşıyan 2 tırın ve çadır kentlerin yangından korunmasına destek olmak için 14 kişilik itfaiye ekibinin yola çıktığını söyledi.



Konya Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası bölgeye destek olmaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Elazığ ve Malatya'yı etkileyen depremin ardından hemen harekete geçerek bölgeye 12 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdiklerini belirterek, ayrıca bölgeyi de ziyaret ederek AFAD, Kızılay ve UMKE ekipleriyle görüştüklerini, bölge halkına Konya'nın geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini söyledi. Belediye olarak deprem bölgesine ilk etapta ihtiyaç olan paket su ve kuru bakliyat gönderdiklerini hatırlatan Başkan Altay, bugün de Büyükşehir İtfaiyesi'nden 14 kişilik ekibin 2 itfaiye aracıyla birlikte yola çıktığını ifade etti. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki çadır kentlerin yangından korunmasına destek olacağını belirten Başkan Altay, bununla birlikte 2 bin adet gıda kolisini de Kızılay Selçuklu Şubesi aracılığıyla 2 tır ile bölgeye yola çıkardıklarını dile getirdi. Depremin ilk anından itibaren devletin bütün kurumlarının bölgede bulunduğunu ve yaraların en kısa sürede sarılması için büyük bir gayret gösterildiğini dile getiren Başkan Altay, Konya olarak üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini ifade etti. - KONYA