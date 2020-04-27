Konya Büyükşehir'den

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Evde Kal Hareketsiz Kalma" kampanyasına Büyükşehir Belediyesi'nin YouTube kanalında yayınladıkları "Evde Sağlık Var" temalı egzersiz programlarıyla katıldıklarını açıkladı.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde olan vatandaşların bu süreçte sağlıklı kalmaları için YouTube kanalından egzersiz programları yayınlandığını belirtti.

İnsanların, bu süreci evlerinde sağlıklı geçirmesi amacıyla sporun çok önemli olduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak koronavirüsle mücadele kapsamında hem sahada sıkı tedbirler alıyor hem de evlerinde kalan hemşehrilerimiz için YouTube kanalımızdan farklı içeriklerin yer aldığı video gösterimleri yayınlıyoruz. 'Evde Sağlık Var' temalı egzersiz programlarımız da bunlardan birisi. Evlerimizde bu egzersiz hareketlerini yaparak sağlığımızı koruyoruz. İlerleyen süreçte daha fazla egzersiz programlarının yer aldığı içerikleri kanalımızdan hemşehrilerimizle buluşturmayı arzu ediyoruz."