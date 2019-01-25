Son Dakika Haberleri: Konya Büyükşehir'den Geleceğin Yazılımcılarına Destek

Konya Büyükşehir'den Geleceğin Yazılımcılarına Destek

2 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi, Medeniyet Okulu Projesi kapsamında hizmet veren "Bilgehaneler" bünyesinde eğitim alan öğrencilere 1 Şubat itibariyle robotik kodlama eğitimleri vermeye başlayacak.

Konya Büyükşehir'den Geleceğin Yazılımcılarına Destek, System.String[]
Konya Büyükşehir Belediyesi, Medeniyet Okulu Projesi kapsamında hizmet veren "Bilgehaneler" bünyesinde eğitim alan öğrencilere 1 Şubat itibariyle robotik kodlama eğitimleri vermeye başlayacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, geleceğin yazılımcılarının ve teknoloji uzmanlarının yetişmesine katkı sağlamak amacıyla robotik kodlama eğitimi verecek eğiticilere özel eğitim düzenlendiği bildirildi.

Bilgehaneler bünyesinde robotik kodlama eğitimlerinin başlayacağı bildirilen açıklamada, "Geleceğin yazılımcılarının ve teknoloji uzmanlarının yetiştirilmesi amacıyla verilecek eğitimler öncesi, robotik kodlama eğitici eğitimi programı Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Keykavus Bilgehanesi'nde gerçekleşti. 30 eğiticinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde çocuk ve gençlere yazılım öğretimi üzerinde uygulamalı çalışmalar yapıldı. Katılımcılar eğitim boyunca algoritma oluşturma, C dili ile yazılım geliştirme ve üç boyutlu tasarım konusundaki kazanımlarını geliştirme imkanı buldu." ifadelerine yer verildi.

Eğitimler sayesinde teknik kazanımların yanı sıra öğrencilerin el becerisinin, hayal gücünün ve üretkenliğinin artırılması, takım çalışması, birlikte düşünme ve beraber hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Bedir Kız Kuran Kursu öğrencileri, 50'den fazla ülkenin katılımı ile geçtiğimiz Aralık ayında Çin'de gerçekleşen WER 2018 Dünya Eğitim Robotları Yarışması'nda ülkemizi temsil etmiş ve Konyalı hafız kızlar yarışmada en popüler takım ödülünü almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:19 Kaynak: AA

Konya, Güncel
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