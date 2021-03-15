Konya Büyükşehir'den hayvancılığa destek - Son Dakika

Konya Büyükşehir'den hayvancılığa destek

15.03.2021 13:15
Konya Büyükşehir'den hayvancılığa destek, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvancılık açısından ülkemizde önemli bir paya sahip olan Konya'da hayvancılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla üreticiye yüzde 50 hibe destekli damızlık koç desteğinde bulunuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvancılık açısından ülkemizde önemli bir paya sahip olan Konya'da hayvancılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla üreticiye yüzde 50 hibe destekli damızlık koç desteğinde bulunuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin desteklenmesi amacıyla 31 ilçede yüzde 50 hibeli damızlık koç desteklemesi yapıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kırsalda yaşayan üreticilerin gelirini artırmak ve tarımsal üretimi geliştirmek amacıyla bugüne kadar sadece fidan, fide, tohum ve tarımsal ekipman alanında 55 milyon lira destek verdiklerini belirterek, desteklemeleri artırarak sürdürdüklerini ifade etti. Konya'nın aktif küçükbaş hayvancılık yapan 62 bin yetiştiricisi ve 2 milyon 843 bin koyun sayısı ile Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını belirten Başkan Altay, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, yaygınlaşması ve verimliliğinin artırılması için üreticilere damızlık koç desteği başlattıklarını ifade etti. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile "Damızlık Koç Dağıtım Projesi"ni başlattıklarını kaydeden Başkan Altay, "31 ilçemizde yetiştiricilerimize yüzde 50 hibeli ve 12 - 24 aylık damızlık koç desteklemesi yapacağız. Belediyemiz tarafından, Konya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyesi olan ve son 3 yıldır faal olarak koyunculuk yapan, en az 25 en fazla 60 adet koyunu bulunan yetiştiricilerimize birer adet damızlık koç vereceğiz. Üreticilerimiz 26 Mart'a kadar başvuruları devam edecek destekten mutlaka faydalansın" dedi.

Müracaatlar www.konya.bel.tr aracılığıyla yapılırken, müracaat dilekçeleri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı veya ilçe belediyelerine teslim edilebiliyor. Proje ile yetiştiricilerin elinde bulunan koyun sürülerine yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımıyla kan değişiminin sağlanarak işletmelerin mevcut verimliliğinin artırılması amaçlanıyor.

Küçükbaş hayvancılığın gelişmesi ve verimin artırılmasında birçok faktör olmasına rağmen, bu konuda ilk sırada koyunlarda et, süt ve yavru verimini artırmak için sürülerde kullanılacak olan verimli damızlık koçlar yer alıyor. Sürülerde kullanılacak koçlar üstün verimli, ıslah çalışması yapılmış sürülerden sağlıklı olanlar seçildi. Bu kapsamda et ve süt verimi göz önüne alınarak bölgeye uygun olan Merinos ve Akkaraman ırkları tercih edildi. - KONYA

Konya Büyükşehir'den hayvancılığa destek

Büyükşehir Belediyesi, Damızlık, Altay, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konya Büyükşehir'den hayvancılığa destek - Son Dakika Ekonomi


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