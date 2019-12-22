Konya Büyükşehir'den ilk kez beton yol uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir'den ilk kez beton yol uygulaması - Son Dakika

Konya Büyükşehir'den ilk kez beton yol uygulaması

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi, Aslım Caddesinde tamamen yerli malzemeler kullanılarak hazırlanan karışımla beton yol çalışması yapıyor.

Konya Büyükşehir'den ilk kez beton yol uygulaması, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi, Aslım Caddesinde tamamen yerli malzemeler kullanılarak hazırlanan karışımla beton yol çalışması yapıyor. Bitüm içerikli yol kaplamalarından yüzde 30 daha ekonomik ve uzun ömürlü olması beklenilen beton yol ilk kez yapılıyor.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli Yolu ile Aksaray Yolu arasında önemli bir bağlantı olan, sanayi sitelerini birbirine bağlayan ve özellikle yüksek tonajlı araçların kullandığı Aslım Caddesinde ilk kez beton yol uygulamasını hayata geçirdiklerini söyledi.


"Yüzde 30 daha ekonomik ve uzun ömürlü olmasını hedefledik"


Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte beton yol çalışmalarının özel beton serici makinesiyle başlatıldığını söyleyen Başkan Altay, "Tamamen yerli malzemeler kullanılarak hazırlanan karışımla beton yol uygulaması yapıyoruz. Bu çalışma, bitüm içerikli yol kaplamalarından yüzde 30 daha ekonomik ve uzun ömürlü olmasını hedefledik. Çalışma, Aslım Caddesinde 1.2 kilometre uzunluğunda, 13.5 metre genişliğindeki alanda uygulanan yeni sistem başarılı olursa daha geniş alana yayacağız ve önemli bir tasarruf olacak" dedi. - KONYA

Uğur İbrahim Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:07 Kaynak: İHA
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