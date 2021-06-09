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Konya Büyükşehir'den modern arıcılığa destek - Son Dakika

Konya Büyükşehir'den modern arıcılığa destek

09.06.2021 10:44
Konya Büyükşehir'den modern arıcılığa destek, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi, arıcılığın gelişmesi için Konya Arı Yetiştiricileri Birliği üyesi olan ve daha önce müracaat eden şehir genelindeki bal üreticilerine "Modern Arıcılık" projesi kapsamında arıcılık ekipman desteğini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde bal üreticilerine bu yıl ikinci kez ekipmanlarını teslim eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarımsal ve hayvansal üretimle uğraşan çiftçilere desteklerinin sürdüğünü ifade etti.

Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte tarıma 277 milyon liralık destekte bulunduklarını kaydeden Başkan Altay, şöyle devam etti: "Bugün de bal üreticilerimize güneş paneli, bal dinlendirme kazanı ve bal sağım çadırlarını hediye ediyoruz. Böylece sadece bu yıl bal üreticilerimize verdiğimiz destek 2 milyon lirayı buluyor. Amacımız insanlarımızın gelirlerini artırmak; işçilik maliyetlerini düşürmek. Göksu Taşeli Projesi kapsamında Bozkır'a bal dolum tesisi kazandırıyoruz. Ayrıca, Büyükşehir olarak Güneysınır'a 1.2 milyon fide vererek lavanta bahçesi inşa ediyoruz. Lavanta balının da bölgede marka olmasını amaçlıyoruz. Çiftçimize destek olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'Üretim Sizden Destek Büyükşehir Belediyemizden.' Hayırlı, uğurlu olsun."

Konya Arı Üreticileri Birliği Başkanı Veyis Önder ise, "Biz ülke için varız. Herkesin üretmesi lazım. Üretmek için de yatırım yapmak lazım. Bu anlamda en büyük katkıyı da bize Konya Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, "Modern Arıcılık" projesi kapsamında daha önce başvurularını aldığı 31 ilçe, 321 mahallede 447 üreticiye bu yıl ikinci kez yüzde 50 hibe destekli arıcılık ekipman desteğinde bulundu. Büyükşehir, Konya'nın en uçta mahallesi bile olsa müracaat eden tüm bal üreticilerine ücretsiz eğitim ve teknik destek de veriyor.

Konya arıcılıkta; 1.029 işletme sayısı, 120.000 adet kovan sayısı ve ortalama 1.200 ton yıllık bal üretimi ile Türkiye'de önemli bir yere sahip.

Büyükşehir Belediyesi, Uğur İbrahim Altay, mevlana, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir'den modern arıcılığa destek - Son Dakika


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