Konya Büyükşehir'den mülteci çocuklar için etkinlik - Son Dakika
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Konya Büyükşehir'den mülteci çocuklar için etkinlik

9 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi, 'Konya'da Yaşayan Mültecilerin Sosyal Uyumu ve Rehabilitasyonu Projesi' kapsamında savaş ve çeşitli nedenlerle Türkiye'ye sığınan mülteci çocuklara yönelik Bilim Merkezi gezisi, sinema ve piknik etkinlikleri düzenledi.

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Konya Büyükşehir Belediyesi, 'Konya'da Yaşayan Mültecilerin Sosyal Uyumu ve Rehabilitasyonu Projesi' kapsamında savaş ve çeşitli nedenlerle Türkiye'ye sığınan mülteci çocuklara yönelik Bilim Merkezi gezisi, sinema ve piknik etkinlikleri düzenledi.


Konya Büyükşehir Belediyesi, çeşitli sebeplerle Konya'da bulunan mülteci çocukların topluma adaptasyonlarının sağlanması amacıyla etkinlikler gerçekleştiriyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin ortaklaşa yürüttüğü 'Konya'da Yaşayan Mültecilerin Sosyal Uyumu ve Rehabilitasyonu Projesi' kapsamında birbirleriyle kaynaşmaları amacıyla mülteci çocuklar, Konyalı çocuklarla düzenlenen etkinliklerde bir araya geldi. Çocuklar ilk olarak Konya Bilim Merkezi'ndeki sergi galerilerini ve planetaryumu gezerek ilk kez bilimle ve teknolojiyle tanışmanın heyecanını yaşadı. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezi'nde sinema etkinliğine katılan çocuklar, son olarak Birlik Parkı'nda gerçekleştirilen piknikte keyifli bir gün geçirdi. Proje ile Suriyeliler başta olmak üzere savaş ve çeşitli nedenlerle Türkiye'ye sığınan kadın, çocuk ve refakatsiz çocuklardan oluşan mültecilerin topluma adaptasyonlarının sağlanması amaçlanıyor. - KONYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:30 Kaynak: İHA
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