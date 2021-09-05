Konya'da okul servislerine denetim - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da okul servislerine denetim

05.09.2021 17:44

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı öncesi il merkezinde faaliyet gösteren yaklaşık 300 adet C plaka servis aracını kontrolden geçirerek, belirtilen şartları taşıyan araçlara "Okul Servis Aracı Uygunluk Belgesi" verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı öncesi il merkezinde faaliyet gösteren yaklaşık 300 adet C plaka servis aracını kontrolden geçirerek, belirtilen şartları taşıyan araçlara "Okul Servis Aracı Uygunluk Belgesi" verdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesi okul servis araçlarına yönelik denetimler yapıldığı belirtildi.

Yeni eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okula gidip gelmeleri amacıyla il merkezinde faaliyet gösteren 300 adet C plaka umum servis aracının uygunluk kontrollerinin yapıldı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekipler, servislerin genel kurallara uygunluk yönünden denetimlerini yaparken, kontrollerde okul paketli olmayan araçların, dur levhası, okul taşıtı yazısı, emniyet kemeri, iç aksamlar, dış karasör ve lastikleri 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı denetlendi. Bazı araçlar eksiklikleri gidermeleri yönünde uyarılırken, belirtilen şartları taşıyan araçlara ise 'Okul Servis Aracı Uygunluk Belgesi' verildi."

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Konya, Okul, Toplum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da okul servislerine denetim - Son Dakika


Son Dakika
18:05 Fenerbahçe ve Galatasaray, Hirving Lozano için kapışıyor
18:01 Rekabet bitmek bilmiyor! Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez de Lozano için kapışacak
17:10 Fenerbahçe'de İsmail Kartal, takımdan gönderilecek oyuncuları belirledi
17:09 Bodrum'da başıboş köpeğin neden olduğu kazada başkanın tavrı tepki topladı
17:06 Listede çok sevilen isimler de var! İsmail Kartal takımın yarısına yol verdi
17:05 Bodrum'da başıboş köpeğin neden olduğu kazada başkanın tavrı tepki topladı
16:59 Jane Birkin hayatını kaybetti
16:55 Ünlü oyuncu Jane Birkin, evinde ölü bulundu
16:46 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin şampiyonluklar için komisyon kararına tepki gösterdi
16:42 "İhanet içindeler!" Dursun Özbek'ten TFF'nin komisyon kararına zehir zemberek tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2023 18:15:48. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da okul servislerine denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement