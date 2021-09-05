Konya'da okul servislerine denetim

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı öncesi il merkezinde faaliyet gösteren yaklaşık 300 adet C plaka servis aracını kontrolden geçirerek, belirtilen şartları taşıyan araçlara "Okul Servis Aracı Uygunluk Belgesi" verdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesi okul servis araçlarına yönelik denetimler yapıldığı belirtildi.

Yeni eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okula gidip gelmeleri amacıyla il merkezinde faaliyet gösteren 300 adet C plaka umum servis aracının uygunluk kontrollerinin yapıldı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekipler, servislerin genel kurallara uygunluk yönünden denetimlerini yaparken, kontrollerde okul paketli olmayan araçların, dur levhası, okul taşıtı yazısı, emniyet kemeri, iç aksamlar, dış karasör ve lastikleri 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı denetlendi. Bazı araçlar eksiklikleri gidermeleri yönünde uyarılırken, belirtilen şartları taşıyan araçlara ise 'Okul Servis Aracı Uygunluk Belgesi' verildi."