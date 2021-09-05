Ekipler, servislerin genel kurallara uygunluk yönünden denetimlerini yaparken; kontrollerde okul paketli olmayan araçların; dur levhası, okul taşıtı yazısı, emniyet kemeri, iç aksamlar, dış karasör ve lastikleri "Okul Servis Araçları Yönetmeliği"nde belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı denetlendi. Bazı araçlar eksiklikleri gidermeleri yönünde uyarılırken, belirtilen şartları taşıyan araçlara ise "Okul Servis Aracı Uygunluk Belgesi" verildi.

Yeni eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okula gidip gelmeleri amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından il merkezinde faaliyet gösteren 300 adet C plaka umum servis aracının uygunluk kontrolleri yapıldı.

Kaynak: Habermetre

Büyükşehir Belediyesi, Konya, Okul, Toplum, Son Dakika

Son Dakika › Toplum › Konya Büyükşehir'den Okul Servislerine Denetim - Son Dakika

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