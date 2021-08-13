Konya Büyükşehir'den sel bölgesindeki çalışmalara destek - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi ve su baskınlarıyla mücadele çalışmalarına destek için Sinop Ayancık'a araç ve ekip desteği gönderdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sel felaketi sonrası çalışmalara destek için olay sonrası hemen Konya'dan araç ve ekip desteği gönderdiklerini belirtti.

Belediye olarak her zaman afet bölgelerine hızla desteğe gittiklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Nerede bir afet varsa hemen oraya giderek üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. Sel felaketi sonrası Sinop Ayancık'taki çalışmalara destek olmak için su tahliyesinde kullanılan kombine temizlik ve motopomp araçlarından oluşan 4 temizlik aracımızı ekiplerimizle hemen bölgeye gönderdik. Allah'ın izniyle bu acının da üstesinden millet olarak hep birlikte geleceğiz. Devletimiz yaraları en kısa sürede saracaktır. Biz de Konya olarak üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağız. Selde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah milletimizi her türlü afetten korusun."