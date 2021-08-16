Konya Büyükşehir'den sel bölgesine gıda desteği - Son Dakika

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin ardından bölgede araç ve ekipleriyle çalışmalara katılan Konya Büyükşehir Belediyesi, son olarak Kastamonu ve Sinop'a toz şeker ve undan oluşan 2 tır gönderdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu ve Sinop'a destek olmaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, selde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi. Sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren devletin ve yerel yönetimlerin bölgede varlığını güçlü bir şekilde hissettirdiğini belirten Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak da bölgeye desteklerinin devam ettiğini dile getirdi. Su baskınlarında kullanılan su temizleme ve tahliye araçlarını hemen afet bölgesine gönderdiklerini ve ekiplerin aralıksız şekilde çalışmalara katkı verdiğini ifade eden Başkan Altay, "Sinop'ta 4, Kastamonu'da da 5 ekip ve araçlarımız görev alıyor. Ayrıca, Kastamonu'da ihtiyaç duyulan 25 adet menfez gönderdik. Son olarak bölgedeki vatandaşlarımızın ihtiyacı doğrultusunda; Kastamonu'ya ve Sinop'a toz şeker ve undan oluşan 2 tırı yola çıkardık. Konya olarak yaşanan her zorlukta olduğu gibi burada da üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız inşallah" ifadelerini kullandı. - KONYA