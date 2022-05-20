Konya Büyükşehir'den Sosyal Kalkınma Forumu - Son Dakika
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Konya Büyükşehir'den Sosyal Kalkınma Forumu

20.05.2022 15:03
Konya Büyükşehir'den Sosyal Kalkınma Forumu

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) işbirliğiyle kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı tarafından Sosyal Kalkınma Forumu düzenlendi.

Tantavi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sosyal Kalkınma Forumu açılışında konuşan NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar, ilk kez düzenlenen etkinliğe gösterilen yoğun katılım için teşekkür etti. Sosyal inovasyon çalışmalarının öneminden söz eden Prof. Dr. Okumuşlar, Sosyal İnovasyon Ajansı'nın şehrimize ve ülkemize katma değeri yüksek fikirler ve projeler geliştirdiğini söyledi.

Sosyal İnovasyon Ajansı Direktörü Ali Güney'in ajans faaliyetlerinden ve forumun amacından bahsetmesinin ardından Ankara Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Birim Başkanlığı'ndan Emine Doğrukök'ün katıldığı "Sosyal Kalkınma ve Planlama" konulu oturum gerçekleştirildi.

Daha sonra, moderatörlüğünü Emine Erdal'ın yaptığı "Mevsimlik Tarım İşçileri" özel oturumunda; Ramazan Güven, Yıldız Doğruer Yemiş ve Büşra Yılmaz Erdoğan tarım işçilerine yönelik gerçekleştirilen eğitim ve tasarım çalıştayının çıktılarını paylaştılar.

Bu yılki odak konusu "Mevsimlik Tarım İşçileri" olan forumda tarım işçilerinin yaşam alanları ile çocuklarının nitelikli eğitimle buluşması yönündeki eksiklikler üzerinden gerçekleştirilen çalışmaların sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

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Kaynak: Bültenler

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