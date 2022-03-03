Konya Büyükşehir'den tiyatro oyunlarıyla öğrencilerin gelişimine katkı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya Büyükşehir'den tiyatro oyunlarıyla öğrencilerin gelişimine katkı

03.03.2022 17:18
Konya Büyükşehir'den tiyatro oyunlarıyla öğrencilerin gelişimine katkı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kukla Tiyatrosu ile Çevrimiçi Gençlik Tiyatro oyununu sahneliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kukla Tiyatro su ile Çevrimiçi Gençlik Tiyatro oyununu sahneliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, okullarda öğrencilerin daha bilinçli yetişmelerine katkı sağlamak için çok sayıda faaliyet yürüttüklerini belirtti.

Altay, çocuklara kukla tiyatrosuyla su tasarrufu, sıfır atık ve geri dönüşüm konularında eğlenceli dille bilgilendirme yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"İnsan Mektebi ve Ekranla Değil Akranla Oyna projelerimiz kapsamında 13 ilçemizde sergilenecek 'Çevrimiçi Gençlik' adlı tiyatro oyunuyla da gençlerimizde sosyal medya bağımlılığı ve değerlerimize karşı farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Şehrimizin ve ülkemizin yarınları olan çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlamak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz."

YORUMLAR
500
Ilgın'da kar temizleme çalışmaları sürüyor Ilgın'da kar temizleme çalışmaları sürüyor Kros Süper Ligi 1. kademe yarışları Malatya'da yapıldı Kros Süper Ligi 1. kademe yarışları Malatya'da yapıldı Karapınar'da öğrencilere tiyatro gösterisi Karapınar'da öğrencilere tiyatro gösterisi

Büyükşehir Belediyesi, gençlik, Tiyatro, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir'den tiyatro oyunlarıyla öğrencilerin gelişimine katkı - Son Dakika


Son Dakika
17:18 Putin'in yanından ayırmadığı çantanın sırrı ne? Rusya Devlet Başkanı nükleer silah kullanma kararını anında iletilebiliyor
17:11 Standart altının kilogram fiyatı, 881 bin liraya yükseldi
17:06 Çarpıcı görüntüler! Kiev sınırında yakalanan 3 sabotajcı gözaltına alındı
17:02 Savaştan kaçan Daniel Farke, Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş ile masaya oturacak
16:44 Putin destekçisi Ukraynalı Belediye Başkanı Vlodymyr Struk ölü bulundu
16:27 Batı medyasında aniden gelişen Bayraktar TB2 övgülerinin sebebi ne? Türkiye'nin tarafsızlığına yönelik hamleler mi?
16:20 Hırsızlık konulu dizinin setine maskeli hırsız çetesi baskını: Bütün ekipmanları çaldılar
16:01 Seyir halinde gidiyordu! Canlı yayın yaptığı sırada kendini uçurumdan yuvarlanırken buldu
15:59 UEFA'dan Avrupa Süper Ligi fikrine çok sert yanıt: Başka liglerde oynayamazlar!
15:58 Vatandaşa Türkiye'nin savaş stratejisi soruldu: Endişeliyiz ama tarafsız kalmalıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 17:25:33. #1.12#
SON DAKİKA: Konya Büyükşehir'den tiyatro oyunlarıyla öğrencilerin gelişimine katkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement