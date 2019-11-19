Son Dakika Haberleri: Konya Büyükşehir'den Ulaşım Postası
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Konya Büyükşehir'den Ulaşım Postası

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilk sayısının dağıtımını yaptığı Ulaşım Postası ile okuyucusunun karşısına çıktı.

Konya Büyükşehir'den Ulaşım Postası, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilk sayısının dağıtımını yaptığı Ulaşım Postası ile okuyucusunun karşısına çıktı.


Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım araçlarında dağıtılmak üzere Ulaşım Postası ismiyle aylık periyodlar halinde yayımlanacak bültenlerin ilk sayısını çıkardı. Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Postası'nda belediye hizmetleri, ulaşımdaki yenilikler gibi konularda vatandaşlar bilgilendirilecek. Toplu ulaşım araçlarında kolay okunması için küçük ebatlarda tasarlanan bültenlerde Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinin yer aldığı haberler, planlanan yatırımlar, şehirdeki son gelişmeler, ulaşımdaki ve teknolojideki yenilikler ele alınıyor.


Sosyal medya ve iletişim kanallarını en etkin kullanan belediyelerin başını çeken Konya Büyükşehir Belediyesi, kullandığı ölçü, haber dili ve infografik tarzıyla okuyucuya verilecek mesajı en anlaşılır biçimiyle ulaştırmayı hedefliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ayrıca ilk sayısı dağıtılan bültenler vasıtasıyla vatandaşlarla bu kanalla iletişim kurmayı da hedefliyor. - KONYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:47 Kaynak: İHA
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