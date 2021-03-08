Konya Büyükşehir'den üreticiye yerli şeker fasulye tohumu desteği - Son Dakika

Konya Büyükşehir'den üreticiye yerli şeker fasulye tohumu desteği

08.03.2021 14:03
Konya Büyükşehir'den üreticiye yerli şeker fasulye tohumu desteği, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelindeki çiftçilerin tohumluk maliyetlerini azaltmak ve üretimi artırmak amacıyla yüzde 50 hibe destekli yerli şeker fasulye tohumu desteğinde bulunuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelindeki çiftçilerin tohumluk maliyetlerini azaltmak ve üretimi artırmak amacıyla yüzde 50 hibe destekli yerli şeker fasulye tohumu desteğinde bulunuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık desteklemeleri kapsamında Konyalı üreticiye yerli şeker fasulye tohumu desteğinde bulunuyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte tarımı ve hayvancılığı destekleme ve geliştirme çalışmalarını artırdıklarını ifade ederek, bugüne kadar çiftçilere fidan, fide, tohum, makine ve donanım desteği olmak üzere 55 milyon liralık katkıda bulunduklarını söyledi. Tohum desteklemeleri kapsamında Macar Fiği ve yonca tohumundan sonra bakliyat üretimini artırmak, bitkisel üretimi geliştirmek için yerli şeker fasulye tohumu desteği başlattıklarını kaydeden Başkan Altay, "Bitkisel üretimin en önemli girdilerinden olan tohum desteğimiz ile Konyalı üreticimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Fasulye tohumu için en az 5 dekar, en fazla 20 dekar arazi için verdiğimiz desteklemeden 31 ilçemizdeki tüm çiftçilerimiz faydalanabiliyor. Üreticilerimizi 22 Mart'a kadar başvuruları devam edecek olan destekten faydalanmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Yerli şeker fasulye tohumu desteklemesi müracaat dilekçeleri Konya Büyükşehir Belediyesine ve ilçe belediyelerine teslim edilebiliyor. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru dilekçesine www.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor. - KONYA

Konya Büyükşehir'den üreticiye yerli şeker fasulye tohumu desteği

Büyükşehir Belediyesi, Altay, Tohum, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konya Büyükşehir'den üreticiye yerli şeker fasulye tohumu desteği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama: Renk değişti diye kapatılacak diye bir şey yok Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, sanat ve iş dünyasını yasa yoğdu Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı
Rahatsızlığı yüzünden sahnelere ara vermek zorunda kalan Rasim Öztekin, üzüntüsünü bu sözlerle anlatmıştı Rahatsızlığı yüzünden sahnelere ara vermek zorunda kalan Rasim Öztekin, üzüntüsünü bu sözlerle anlatmıştı         
22:24
Fenerbahçe'de Pelkas'ın son durumu belli oldu! Yunan yıldızın ciddi bir sorunu yok Fenerbahçe'de Pelkas'ın son durumu belli oldu! Yunan yıldızın ciddi bir sorunu yok         
22:10
Erol Bulut: Futbolcularımızı rahat bırakın, beni eleştirin Erol Bulut: Futbolcularımızı rahat bırakın, beni eleştirin         
21:45
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi         
21:39
Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik         
21:05
Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü         
20:38
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti         
19:16
Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu         
15:44
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 22:45:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya Büyükşehir'den üreticiye yerli şeker fasulye tohumu desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei