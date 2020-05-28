Konya Büyükşehir'den üreticiye yerli susam tohumu desteği - Son Dakika

Konya Büyükşehir'den üreticiye yerli susam tohumu desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye için stratejik öneme sahip bir ürün olan susam üretiminin teşvik edilmesi amacıyla Tarım İl Müdürlüğü ve Meram Belediyesi iş birliğiyle Meram ve Akören ilçesindeki üreticilere yerli ve milli susam tohumu desteğinde bulundu.

Konya Büyükşehir'den üreticiye yerli susam tohumu desteği, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye için stratejik öneme sahip bir ürün olan susam üretiminin teşvik edilmesi amacıyla Tarım İl Müdürlüğü ve Meram Belediyesi iş birliğiyle Meram ve Akören ilçesindeki üreticilere yerli ve milli susam tohumu desteğinde bulundu.


Konya genelinde tarıma ve tarım projelerine desteğini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram ve Akören'deki çiftçilere yerli ve milli susam tohumu desteğinde bulundu. Meram Belediyesi Fide Üretim Tesisleri'nde düzenlenen programda çiftçilere susam tohumları; Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mustafa Yazlık ile Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Emrah Çerez tarafından verildi. Akören'de düzenlenen programda ise, çiftçilere susam tohumları Akören Kaymakamı Yunus Emre Temel, Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, Akören İlçe Tarım ve Orman Müdürü Seyit Ali Damkacı, AK Parti Akören İlçe Başkanı Müzeyyen Çetinkaya ve Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mustafa Yazlık tarafından verildi.


"Yüzde 100 hibe desteği veriyoruz"


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, başta tahin ve helva yapımı olmak üzere simit, ekmek, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılan susamın yüzde 90'ının ithal yollarla elde edildiğini belirterek, verdikleri yüzde 100 hibe tohum desteğiyle Konya'da 120 günde kıraç arazide hasada hazır hale gelen susam ekim alanını artırmayı ve çiftçinin sulanamayan arazisini değerlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Başkan Altay, "Çiftçilerimizi susam ekimine teşvik edip üretimi arttırmak; hem bitkisel yağ açığının kapatılması, hem çiftçimizin gelir elde etmesi hem de ithalatın önlenmesi açısından ülkemiz açısından büyük önem arz etmektedir" dedi.


Meram ve Akören çiftçisine yerli tohum


Konya'da en çok susam ekiminin 5 bin dekar kurak araziyle Akören ve Meram ilçelerinde yapıldığını, bu iki ilçede toplam 2 bin 150 dekar alana ekilmek üzere yerli ve milli MUGANLI 57 çeşidi susam tohumunu çiftçilere dağıttıklarını kaydeden Başkan Altay, Temmuz ayında açıklayacağımız 2021 tarımsal destek kalemlerimiz arasına yine susam tohumu desteğini koyacak ve bu stratejik ürünün ekilmesi noktasında çiftçimizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Başkan Altay, Türkiye'nin Milli Tarım Yerli Tohum politikasını daha da ileriye taşımak ve tarımsal üretimde yerli tohum potansiyelini artırmak için ortaya koyulan çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi'ne destek olan Konya Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri ile ilçe belediyelerine teşekkür etti.


"Önümüzdeki yıl daha fazla çiftçiye ulaşacağız"


Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sürekli çiftçilerin yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine teşekkür ederek, "İthal gelen ürünlerin miktarını ne kadar azaltırsak o kadar milli bir iş yapmış olacağımız düşüncesiyle bu çalışmayı yapıyoruz. Susamın en önemli özelliği de çok verimli tarım arazisi istemeden daha kıraç arazilerde ve suya en az ihtiyaç duyan bir ürün olması; dekar başına üretimi ve bundan elde edilecek geliri de çiftçimizin yüzünü güldürecek olmasıdır. Aynı zamanda milli bir tohum. Konya'da Meram ilçemizde de üretilen bir tohum. Şu anda Meram ve Akören'de 130 çiftçimize dağıtım yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl buradan aldığımız tohumlar daha çok sayıda çiftçimize ulaşmış olacak" diye konuştu.


"Çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz"


Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, Milli Tarım Yerli Tohum başlığı altında farkındalık oluşturmak amacıyla programı yaptıklarını belirterek, "Meram İlçe Müdürlüğümüzle Batı Akdeniz Araştırma Enstitüsü'nün ürettiği yerli bir tohum. İki yıldır Meram İlçe Tarım Müdürlüğümüzle iş birliği içinde üretimine devam ediyoruz. Yaklaşık 5 bin dekarlık bir alanda ekim alanları oluşturuldu. Büyükşehir Belediyemiz ve Meram Belediyemizin de katkılarıyla ilçelerimizde ekim alanlarını artırmaya yönelik çalışıyoruz. Hem yerli tohum olması hasebiyle hem de yerli üretimin artırılması düşüncesiyle böyle bir faaliyet hayata geçirildi. Kendilerine çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Büyükşehir belediyesine teşekkür


Akören'de gerçekleştirilen susam tohumu dağıtımında konuşan Akören Kaymakamı Yunus Emre Temel, "Çok verimli bir tohumu üreticimize verdik. Üreticilerimiz inşallah hayırlı bereketli kazançlar elde eder. Büyükşehir Belediyesi'ne, il ve ilçe tarım müdürlüklerimize, Akören Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel dağıtımların devamı gelecek" dedi.


Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan, ilçede yerli tohumculuğun gelişmesi amacıyla susam tohumu dağıtımı yapıldığını vurgulayarak, "Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl Müdürümüze, İlçe Müdürümüze, kaymakamlığımıza şükranlarımı sunuyorum. Bölgemiz açısından çok önemli bir proje. İnşallah hayırlara vesile olur" dedi.


Akören İlçe Tarım ve Orman Müdürü Seyit Ali Damkacı de, iki yıldır yapılan çalışmalarda tohumun veriminin ve kalitesinin iyi olduğunu gördüklerini vurgulayarak, Konya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere projeye destek veren bütün kurumlara teşekkür etti. - KONYA

Akören, Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 02:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir'den üreticiye yerli susam tohumu desteği - Son Dakika

Son Dakika

Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu Cüneyt Arkın, sağlık durumu hakkında yapılan asılsız paylaşımlara isyan etti
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor         
21:00
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek 15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek         
20:48
Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek         
20:42
Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor         
20:34
Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi         
20:24
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek         
19:58
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak         
19:56
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı         
19:45
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak         
19:37
Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum         
19:21
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı         
19:13
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı         
19:05
Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor         
18:30
Nesli tükenme tehlike altında olan vaşak, ağaçtan sonra pusudayken görüldü Nesli tükenme tehlike altında olan vaşak, ağaçtan sonra pusudayken görüldü         
18:26
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü açıkladı         
18:25
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi         
18:18
ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık         
17:52
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor         
17:39
Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı         
17:33
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı         
17:32
Alacak tartışması sonrası çıkan kavgada ortağını iş yerinde öldüren adam, polisi bekledi Alacak tartışması sonrası çıkan kavgada ortağını iş yerinde öldüren adam, polisi bekledi         
17:29
Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak         
17:05
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:58
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı         
16:57
TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı         
16:51
Uzmanlar, dün akşam düşen gök taşının maddi değerini değerlendirdi Uzmanlar, dün akşam düşen gök taşının maddi değerini değerlendirdi         
16:49
Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi         
16:47
Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi         
16:42
Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar         
16:42
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2020 21:19:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya Büyükşehir'den üreticiye yerli susam tohumu desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]