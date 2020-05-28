Konya Büyükşehir'den üreticiye yerli susam tohumu desteği - Son Dakika

Konya Büyükşehir'den üreticiye yerli susam tohumu desteği

- Konya Büyükşehir'den üreticiye yerli susam tohumu desteği Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye için stratejik öneme sahip bir ürün olan susam üretiminin teşvik edilmesi amacıyla Tarım İl Müdürlüğü ve Meram Belediyesi iş birliğiyle Meram ve Akören ilçesindeki üreticilere yerli ve milli...

- Konya Büyükşehir'den üreticiye yerli susam tohumu desteği

KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye için stratejik öneme sahip bir ürün olan susam üretiminin teşvik edilmesi amacıyla Tarım İl Müdürlüğü ve Meram Belediyesi iş birliğiyle Meram ve Akören ilçesindeki üreticilere yerli ve milli susam tohumu desteğinde bulundu.

Konya genelinde tarıma ve tarım projelerine desteğini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram ve Akören'deki çiftçilere yerli ve milli susam tohumu desteğinde bulundu. Meram Belediyesi Fide Üretim Tesisleri'nde düzenlenen programda çiftçilere susam tohumları; Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mustafa Yazlık ile Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Emrah Çerez tarafından verildi. Akören'de düzenlenen programda ise, çiftçilere susam tohumları Akören Kaymakamı Yunus Emre Temel, Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, Akören İlçe Tarım ve Orman Müdürü Seyit Ali Damkacı, AK Parti Akören İlçe Başkanı Müzeyyen Çetinkaya ve Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mustafa Yazlık tarafından verildi.

"Yüzde 100 hibe desteği veriyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, başta tahin ve helva yapımı olmak üzere simit, ekmek, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılan susamın yüzde 90'ının ithal yollarla elde edildiğini belirterek, verdikleri yüzde 100 hibe tohum desteğiyle Konya'da 120 günde kıraç arazide hasada hazır hale gelen susam ekim alanını artırmayı ve çiftçinin sulanamayan arazisini değerlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Başkan Altay, "Çiftçilerimizi susam ekimine teşvik edip üretimi arttırmak; hem bitkisel yağ açığının kapatılması, hem çiftçimizin gelir elde etmesi hem de ithalatın önlenmesi açısından ülkemiz açısından büyük önem arz etmektedir" dedi.

Meram ve Akören çiftçisine yerli tohum

Konya'da en çok susam ekiminin 5 bin dekar kurak araziyle Akören ve Meram ilçelerinde yapıldığını, bu iki ilçede toplam 2 bin 150 dekar alana ekilmek üzere yerli ve milli MUGANLI 57 çeşidi susam tohumunu çiftçilere dağıttıklarını kaydeden Başkan Altay, Temmuz ayında açıklayacağımız 2021 tarımsal destek kalemlerimiz arasına yine susam tohumu desteğini koyacak ve bu stratejik ürünün ekilmesi noktasında çiftçimizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, Türkiye'nin Milli Tarım Yerli Tohum politikasını daha da ileriye taşımak ve tarımsal üretimde yerli tohum potansiyelini artırmak için ortaya koyulan çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi'ne destek olan Konya Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri ile ilçe belediyelerine teşekkür etti.

"Önümüzdeki yıl daha fazla çiftçiye ulaşacağız"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sürekli çiftçilerin yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine teşekkür ederek, "İthal gelen ürünlerin miktarını ne kadar azaltırsak o kadar milli bir iş yapmış olacağımız düşüncesiyle bu çalışmayı yapıyoruz. Susamın en önemli özelliği de çok verimli tarım arazisi istemeden daha kıraç arazilerde ve suya en az ihtiyaç duyan bir ürün olması; dekar başına üretimi ve bundan elde edilecek geliri de çiftçimizin yüzünü güldürecek olmasıdır. Aynı zamanda milli bir tohum. Konya'da Meram ilçemizde de üretilen bir tohum. Şu anda Meram ve Akören'de 130 çiftçimize dağıtım yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl buradan aldığımız tohumlar daha çok sayıda çiftçimize ulaşmış olacak" diye konuştu.

"Çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz"

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, Milli Tarım Yerli Tohum başlığı altında farkındalık oluşturmak amacıyla programı yaptıklarını belirterek, "Meram İlçe Müdürlüğümüzle Batı Akdeniz Araştırma Enstitüsü'nün ürettiği yerli bir tohum. İki yıldır Meram İlçe Tarım Müdürlüğümüzle iş birliği içinde üretimine devam ediyoruz. Yaklaşık 5 bin dekarlık bir alanda ekim alanları oluşturuldu. Büyükşehir Belediyemiz ve Meram Belediyemizin de katkılarıyla ilçelerimizde ekim alanlarını artırmaya yönelik çalışıyoruz. Hem yerli tohum olması hasebiyle hem de yerli üretimin artırılması düşüncesiyle böyle bir faaliyet hayata geçirildi. Kendilerine çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir belediyesine teşekkür

Akören'de gerçekleştirilen susam tohumu dağıtımında konuşan Akören Kaymakamı Yunus Emre Temel, "Çok verimli bir tohumu üreticimize verdik. Üreticilerimiz inşallah hayırlı bereketli kazançlar elde eder. Büyükşehir Belediyesi'ne, il ve ilçe tarım müdürlüklerimize, Akören Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel dağıtımların devamı gelecek" dedi.

Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan, ilçede yerli tohumculuğun gelişmesi amacıyla susam tohumu dağıtımı yapıldığını vurgulayarak, "Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl Müdürümüze, İlçe Müdürümüze, kaymakamlığımıza şükranlarımı sunuyorum. Bölgemiz açısından çok önemli bir proje. İnşallah hayırlara vesile olur" dedi.

Akören İlçe Tarım ve Orman Müdürü Seyit Ali Damkacı de, iki yıldır yapılan çalışmalarda tohumun veriminin ve kalitesinin iyi olduğunu gördüklerini vurgulayarak, Konya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere projeye destek veren bütün kurumlara teşekkür etti.

Konya Büyükşehir'den üreticiye yerli susam tohumu desteği

Akören, Meram, Konya, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 05:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Konya Büyükşehir'den üreticiye yerli susam tohumu desteği - Son Dakika

Son Dakika

Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Sağlık Bakanı Koca 29 Mayıs'ta açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin özelliklerini paylaştı Sağlık Bakanı Koca 29 Mayıs'ta açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin özelliklerini paylaştı         
00:02
Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında paylaştı Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında paylaştı         
23:45
Son dakika: İçişleri Bakanlığ, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağındaki kuralları paylaştı Son dakika: İçişleri Bakanlığ, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağındaki kuralları paylaştı         
23:41
Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi         
23:18
Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı         
22:49
Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım         
22:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi         
22:46
Elazığ'da yavru dağ keçisi Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin bahçesine girdi Elazığ'da yavru dağ keçisi Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin bahçesine girdi         
22:37
Ordu Valisi Seddar Yavuz: Kente gelenlerin sorumsuz davranışları sebebiyle vakalar arttı Ordu Valisi Seddar Yavuz: Kente gelenlerin sorumsuz davranışları sebebiyle vakalar arttı         
22:27
Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü         
22:22
Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı         
22:07
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu         
21:50
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı         
21:50
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi         
21:35
15 gündür haber alınamayan adam kokular gelmesi üzerine evinde ölü bulundu 15 gündür haber alınamayan adam kokular gelmesi üzerine evinde ölü bulundu         
21:14
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor         
21:00
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti         
20:56
Acil tıp teknisyenini darp eden zanlı tutuklandı Acil tıp teknisyenini darp eden zanlı tutuklandı         
20:53
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek 15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek         
20:48
Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek         
20:42
Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor         
20:34
Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi         
20:24
İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek         
20:09
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak         
20:06
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek         
19:58
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak         
19:56
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı         
19:45
İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı         
19:43
Yaşadığı dehşeti anlattı! Banka müdürüne sokak ortasında taciz ve yumruklu saldırı Yaşadığı dehşeti anlattı! Banka müdürüne sokak ortasında taciz ve yumruklu saldırı         
19:42
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2020 00:19:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya Büyükşehir'den üreticiye yerli susam tohumu desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]