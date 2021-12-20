Konya Büyükşehir Doğadaki Sahipsiz Hayvanlara Yem Bırakıyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışından etkilenen sokak hayvanlarının aç kalmamaları için şefkat elini uzatıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ağırlaşan kış şartlarında yem bulmakta zorlanan doğal hayattaki başıboş kedi ve köpekler ile kuşları yalnız bırakmayarak yemleme çalışmalarını artırdıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerin şehir genelinde hayvanların beslenme alanlarına yemler bıraktığını kaydeden Başkan Altay, "Onlar bizim doğal hayattaki dilsiz dostlarımız. Sevgi ve merhamet şehri Konya'mızda Büyükşehir olarak dostlarımızı her zaman olduğu gibi yalnız bırakmayarak şefkat elimizi uzatıyoruz. Yoğun kar yağışının olduğu bu günlerde vatandaşlarımızın da evlerinde artan yiyecekleri sokaktaki sahipsiz havyanlar için uygun noktalara bırakmalarını rica ediyorum." diye konuştu.