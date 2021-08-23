Konya Büyükşehir Ereğli'de bu yıl 22,6 kilometre mahalle yolu yapıyor - Son Dakika

Konya genelinde sorumluluk alanlarında bulunan mahalle yollarında standartları yükselten Konya Büyükşehir Belediyesi, 2021 yatırım programı kapsamında Ereğli'de Aşıklar Mahallesini ilçeye bağlayan 4 kilometrelik yol, Cinler ve Alhan mahalleleri arasındaki 3 kilometrelik yol ile 1 kilometrelik Zengen yolunu tamamlayarak hizmete açtı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelinde sorumluluk alanındaki yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2021 yılı yatırım programı kapsamında ilçe ve mahalle yollarında sürücülerin güvenle ve konforla seyahat edebilmesi amacıyla çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Bu yıl Konya genelinde 400 kilometre mahalle yolunu hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Altay, "Bu kapsamda Ereğli ilçemize bağlı Aşıklar Mahallesini ilçeye bağlayan 4 kilometrelik yol ile Cinler-Alhan mahalleleri arasındaki 3 kilometrelik yol ve 1 kilometrelik Zengen yolunda çalışmalarımızı tamamlayarak yolları kullanıma açtık. Ayrıca 7,1 kilometrelik Kutören ve 7,5 kilometrelik Çöplük yollarında ise çalışmalar sürüyor. Toplam 22,6 kilometrelik mahalle yollarının maliyeti 6 milyon lirayı buluyor. Şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA