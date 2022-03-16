Konya Büyükşehir İlçelerde Kültür Hayatına Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Konya Büyükşehir İlçelerde Kültür Hayatına Katkı Sağlıyor

16.03.2022 09:50
Konya Büyükşehir İlçelerde Kültür Hayatına Katkı Sağlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde başlattığı Şehir Konferansları birbirinden değerli isimleri Konyalılarla buluşturmaya devam ediyor.

Şehir Konferanslarını bu yıl ilçelere de taşıyarak Konya'nın kültür ve sanat hayatının gelişmesine katkıda bulunan Büyükşehir Belediyesi, Yazar Hayati İnanç'ı Akşehirlilerle ve Ilgınlılarla buluşturdu. "Can Veren Pervaneler, Hayata Şiirden Bakmak" konulu konferanslar iki ilçede de yoğun ilgi görürken İnanç, sohbetiyle ve Divan Edebiyatı'ndan okuduğu şiirlerle vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı.

BEKİR DEVELİ KARAPINAR VE ILGINDA'YDI

İlçelerde büyük bir ilgiyle takip edilen Şehir Konferansları kapsamında Yazar ve Televizyon Programcısı Bekir Develi de Ereğli ve Karapınar'da sevenleriyle bir araya geldi. "Bizim Hikayemiz" konulu konferansta konuşan Develi, salonu dolduran gençlere hayata dair önemli tavsiyelerde bulundu.

Programlara; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş ve Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka da katıldı.

MART AYI ŞEHİR KONFERANSLARI İLE DOLU DOLU

Sarayönü ve Kulu'da Serdar Tuncer ile başlayan Şehir Konferansları ilçelerde birbirinden değerli isimleri Konyalılarla buluşturmaya devam edecek. Bu kapsamda; Sıtkı Aslanhan 16-17 Mart'ta Güneysınır, Çumra, Altınekin ve Cihanbeyli'de; Alişan Kapaklıkaya 19-20 Mart'ta Hadim, Bozkır, Kadınhanı ve Derbent'te; Talha Bora Öge 25 Mart'ta Seydişehir ve Beyşehir'de; Mustafa Karataş 26- 27 Mart'ta Çeltik, Doğanhisar, Yunak ve Hüyük'te sevenleriyle buluşacak.

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Kaynak: Bültenler

Büyükşehir Belediyesi, Divan Edebiyatı, Karapınar, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir İlçelerde Kültür Hayatına Katkı Sağlıyor - Son Dakika

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