Konya Büyükşehir'in Akıllı Şehircilik Uygulamaları fuarın ilgi odağı oldu - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 8. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'ndaki standı ziyaretçilerinin beğenisini kazandı.

Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuardaki standa gelen yerli ve yabancı misafirler,, belediyenin akıllı şehircilik uygulamalarına ilgi gösterdi.

Kentteki akıllı şehir uygulamalarını tanıtmak için fuara katılan belediyenin standını, İran, Almanya, İsviçre, Belarus ve Avusturya gibi birçok ülke vatandaşı da ziyaret etti.

Burada akıllı şehir uygulamaları ziyaretçilere farklı dillerde yapılan sunumlarla anlatıldı.

İki gün süren fuarda; geleceğin sürdürülebilir şehirleri, akıllı şehircilik teknolojileri ve çözümleri, şehirlerde dijital dönüşüm gibi konularda akıllı şehirciliğe dair paneller gerçekleştirildi.