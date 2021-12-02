Konya'da Taşköprü ile Çeçenistan Köprüsü arasındaki çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram bölgesindeki Taşköprü ile Çeçenistan Köprüsü arasında yer alan tren yolu güzergahında yol genişletme çalışması başlattıklarını duyurdu.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada Meram ilçesindeki Taşköprü ve Çeçenistan Köprüsü arasında yer alan tren yolu güzergahında önemli bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Bölgede başlattıkları yol genişletme çalışması kapsamında kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Altay, "Tren yolu hattında yol genişletme çalışmalarına başladık. Bölgemize alternatif ulaşım güzergahı kazandırarak güvenli trafik akışını ve yol standardını artırmayı hedefliyoruz. Tamamlandığında bölgedeki trafikte önemli bir rahatlama olacak." ifadelerini kullandı.