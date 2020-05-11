Konya Büyükşehir'in berber ve kuaförlere hijyen desteği sürüyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, tekrar hizmet vermeye başlayan berber ve kuaförlere dezenfeksiyon çalışması, maske, siperlik, dezenfektan ve eldiven desteğinde bulunuyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, hazırlanan 3 bin hijyen çantasının, Esnaf Odaları Birliği ve Berberler Odası vasıtasıyla berber ve kuaförlere ulaştırılmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra hizmet vermeye başlayan berber ve kuaförlere destek için çeşitli tedbir ve destekleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

Bu süreçte esnafa destek olmaya devam edeceklerini aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta iş yerlerinde dezenfeksiyon çalışması yaptığımız, maske ve siperlik verdiğimiz berberlerimizi ilk iş günlerinde de yalnız bırakmadık. Esnaf Odaları Birliğimiz ve Berberler Odamız vasıtasıyla bütün berber ve kuaförlerimize dezenfektan ve eldiven desteğinde bulunuyoruz. Hazırladığımız 3 bin hijyen çantası 31 ilçemizdeki berberlerimize dağıtılmaya başladı. İnşallah hep birlikte salgın sürecini atlatarak, ülkemizin kalkınması için mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben bu vesileyle yeniden açılan iş yerlerindeki bütün esnaflarımıza hayırlı işler ve bereketli kazançlar diliyorum."

Açıklamada, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ile Konya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veli Baranok'un esnafa yönelik destekleri için Altay'a teşekkür ettiği kaydedildi.