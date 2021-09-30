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Konya Büyükşehir'in Hayvansal Üretime Desteği Sürüyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir'in Hayvansal Üretime Desteği Sürüyor

30.09.2021 11:24
Konya Büyükşehir'in Hayvansal Üretime Desteği Sürüyor, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin üretime katkı sağlamak amacıyla Konyalı çiftçilere desteği sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin üretime katkı sağlamak amacıyla Konyalı çiftçilere desteği sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu bahçesinde düzenlenen programda daha önce başvurusu alınan çiftçilere tohumlarını teslim eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak tarımla uğraşan çiftçilere her konuda destek olmaya gayret ettiklerini ifade etti.

BİZE GÜVENEN ÇİFTÇİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Kırsalda yaşayan vatandaşların gelirinin artırılmasının Büyükşehir'in en önemli önceliklerinden birisi olduğunu dile getiren Başkan Altay, "Bugüne kadar 77 milyon liralık fidan ve fide desteğinde bulunduk. Bugün de özellikle kaba yem ihtiyacının giderilmesiyle ilgili Macar Fiği ve Korunga dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Şu anda 31 ilçemizden toplamda 1. 580 çiftçimize 285 bin kilogram Macar Fiği ve Korunga tohumu vermiş bulunuyoruz. Özellikle Korunga dağıtarak bugüne kadar kullanılmayan tarımsal alanların kullanılması ve daha az su kullanılarak üretilecek ürünlerin yaygınlaştırılmasıyla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak temel hedefimiz hem tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın ihtiyaçlarını gidermek hem de az su kullanılan bitkilerin yaygınlaştırılmasıyla ilgili öncü olabilmek. Bize güvenen çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Bol ve bereketli bir yıl olsun inşallah. " diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN ÇALIŞMALARINDAN MEMNUNUZ

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, Başkan Altay'a teşekkür ederek, "Yeni Büyük Yasası ile birlikte Büyükşehir'imiz yemlik tohumlar dağıtmaya başladı. Bölgelerin gelişmesi, aradaki farkların kapatılması için çalışmalar yürütülüyor. Konya bölgesinde yazılan her çiftçiye istediği Korunga ve Macar Fiği tohumu veriliyor. Badem ve ceviz fidanları, bağ fidanları veriliyor. Çiftçilerin kullanması için mahallelere selektör yardımı yapılıyor. Biz Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarından memnunuz. Çiftçiler, Büyükşehir'in ve odamızın yayınlarını takip ederse bu tür desteklerden yararlanırlar. " dedi.

Desteklemeden faydalanan çiftçiler de Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konya Büyükşehir'in Hayvansal Üretime Desteği Sürüyor
Konya Büyükşehir'in Hayvansal Üretime Desteği Sürüyor
Konya Büyükşehir'in Hayvansal Üretime Desteği Sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Uğur İbrahim Altay, Konya, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Konya Büyükşehir'in Hayvansal Üretime Desteği Sürüyor - Son Dakika


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