Konya Büyükşehir'in Online Spor Üyelerine Sağlıklı Yaşam Kampı - Son Dakika

Taşkent Gençlik ve Eğitim Kampı'nda "Spor ve Sağlıklı Yaşam" temasıyla gerçekleştirilen kampta online spor uygulamasına katılan kadınlar, iki gün boyunca doğayla iç içe bir ortamda temiz havanın ve spor yapmanın keyfini yaşadı.

110 üyenin katıldığı kampta üyelere diyetisyen eşliğinde yağ ölçümleriyle birlikte sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirmeler yapılırken çeşitli etkinliklerin de yapıldığı kamp dolu dolu geçti. "Spor Konya" projesi faaliyetleri, önümüzdeki günlerde yapılacak etkinliklerle devam edecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde sağlıklı yaşama katkıda bulunmak amacıyla başlattığı Türkiye'nin en kapsamlı kişiye özel online spor uygulamasında kadın-erkek ayrı olmak üzere uzmanlar tarafından üyelere çevrimiçi spor eğitimleri veriliyor.