Konya Büyükşehir İtfaiyecilik Bölümünden mezun itfaiyeciler alıyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir İtfaiyecilik Bölümünden mezun itfaiyeciler alıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, itfaiye kadrosunu daha da güçlendirmek için itfaiyecilik ve ilgili bölümlerden mezun olma şartıyla 126 itfaiye eri alımı için başvuruları başlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, itfaiye kadrosunu daha da güçlendirmek için itfaiyecilik ve ilgili bölümlerden mezun olma şartıyla 126 itfaiye eri alımı için başvuruları başlattı.

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Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, itfaiyecilik bölümünden mezun olan 126 itfaiye erini bünyesine katmak için adayların başvurularını almaya başladı. Konya merkezde ve ilçelerinde 103 itfaiye istasyonunda Konyalılara hizmet veren Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, bir taraftan günün koşullarına göre araç filosunu yenilerken, bir taraftan da okulundan mezun olan itfaiye erlerini bünyesine katarak gücüne güç katıyor.

İtfaiyecilik bölümü mezunları başvurabiliyor

Bu çerçevede Konya Büyükşehir İtfaiyesi, kadrosunu daha da güçlendirmek amacıyla 126 itfaiye eri alımı yapmaya hazırlanıyor. Konya İtfaiyesi'ne katılmak isteyen adaylar için, 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en az 60 puan alması şartı aranırken ayrıca adayların; İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik veya Sivil Savunma Ön Lisans programlarının birinden de mezun olması gerekiyor. Şartları kabul edilen adayların başvurularının değerlendirilmesi ve bilgilendirilmesi ise şöyle yapılacak: Adaylar, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sınava çağrılacak. Boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava davet edilecek. Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 6 Ağustos tarihinde www.konya.bel.tr adresinde ilan edilerek, sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecek ve bu belge sınava girişte ibraz edilecek.

Sözlü ve uygulamalı sınav 10-14 Ağustos tarihleri arasında

Başvurusu kabul edilen adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava 10 - 14 Ağustos tarihleri arasında Sancak İtfaiye Merkezi'nde girecek. Personel alım işleminin diğer aşamaları, yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecek. Müracaat koşullarını taşıyan adayların, 29 Temmuz Çarşamba günü mesai bitimine kadar www.konya.bel.tr adresi üzerinden dolduracakları başvuru formlarını Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na şahsen teslim etmeleri gerekiyor. Adaylar, ayrıntılı başvuru koşullarına www.konya.bel.tr adresinden ulaşabiliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür

İtfaiye eri alım ilanı için Konya'dan ve Konya dışından çok sayıda aday başvuruda bulunurken, adaylar bölümünden mezun olan kişilere başvuru hakkı verilmesinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti. Başvuruya yapmaya gelen Rabia Özbilge, "Yalova Üniversitesi Sivil Savunma İtfaiyecilik bölümü mezunuyum. Böyle bir şey olması bizi çok mutlu etti. Çünkü ön lisanslara şans veriliyor. Bizim için çok iyi bir şans oldu" dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programından mezun Ahmet Bekir Keleş, "İtfaiye alımlarının bu şekilde bölüm mezunlarından alınması tüm itfaiye öğrencilerini mutlu ediyor. Liyakatın işin içine girmesi hepimizi mutlu ediyor. Diğer belediyelere de inşallah örnek olmasını isterim" diye konuştu.

Hüsniye İzbul, "İtfaiye alımları için İstanbul'dan geliyorum. İlk defa böyle alımlar olacağı için çok mutluyum. Kazanmayı çok istiyorum. Kimin hakkıysa inşallah onlar girer" şeklinde konuştu.

Merve Taşcı, "İtfaiye bölümünden mezun öğrencileri almaları bizi çok mutlu etti. Bu konuda çok mutlu olduk. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz" dedi.

Hatay'dan başvuru için gelen Yılmaz Kebapcıoğlu da, "Daha önceleri itfaiyecilik alımları her bölümden mezun olanlardan alınıyordu. İlk defa yeni uygulama bu dönemde başladı. Bu bizim için çok önemli ve sevindirici oldu. İnşallah devamı gelir. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

İtfaiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir İtfaiyecilik Bölümünden mezun itfaiyeciler alıyor - Son Dakika
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