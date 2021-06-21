Konya Büyükşehir İtfaiyesi'nden deprem tatbikatı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ilgın Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kızılay, KOSKİ, MEDAŞ ve ENERYA ortaklığıyla deprem ve su altı kurtarma tatbikatı yaptı.

Ilgın Belediyesi'nin ev sahipliğinde yıkım sürecinde olan Türkiye Kömür İşletmeleri'ne ait tesiste yapılan tatbikatta 5,1 büyüklüğündeki depremde senaryo gereği çöken binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmaları canlandırıldı.

Tatbikatta ihbarı alan arama-kurtarma ekipleri tarafından sismik dinleme cihazıyla enkaz altındaki canlıların tespiti, beton kırma, yaralıya ulaşma, ilk müdahale ve kurtarma faaliyetleri gerçekleştirildi.

Deprem sonrası çöken binada çıkan yangına Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Bina yakınında bulunan çökme sonucunda araçta mahsur kalan yaralılar ise itfaiye kaza kurtarma ekipleri tarafından çıkarılarak UMKE ekiplerine teslim edildi.

Deprem tatbikatının ikinci aşaması yine Ilgın'da Bulcuk Göleti mevkisinde yapıldı. Deprem sonrası görev alacak afet müdahale ekipleri tarafından çadırlar kurulurken, Konya Büyükşehir İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi tarafından su altı ve su üstünde kurtarma çalışmaları izleyenlerden tam not aldı.

Enkaz altındaki müdahale görüntülerini Ilgın Kaymakamı Aytekin Yılmaz, Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi yöneticileri telefonlarından canlı olarak takip etti.