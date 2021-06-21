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Konya Büyükşehir İtfaiyesi'nden Nefes Kesen Deprem Tatbikatı - Son Dakika

Konya Büyükşehir İtfaiyesi'nden Nefes Kesen Deprem Tatbikatı

21.06.2021 15:08
Konya Büyükşehir İtfaiyesi'nden Nefes Kesen Deprem Tatbikatı, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ilgın Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kızılay, KOSKİ, MEDAŞ ve ENERYA ortaklığıyla deprem ve su altı kurtarma tatbikatı yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ilgın Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kızılay, KOSKİ, MEDAŞ ve ENERYA ortaklığıyla deprem ve su altı kurtarma tatbikatı yapıldı.

Ilgın Belediyesi'nin ev sahipliğinde yıkım sürecinde olan Türkiye Kömür İşletmeleri'ne ait tesiste yapılan tatbikatta; 5, 1 büyüklüğündeki depremde senaryo gereği çöken binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmaları canlandırıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikatta ihbarı alan arama-kurtarma ekipleri anında olaya müdahale etti. Ekipler; sismik dinleme cihazıyla enkaz altındaki canlıların tespiti, beton kırma, yaralıya ulaşma, ilk müdahale ve kurtarma faaliyetleri gerçekleştirildi.

GERÇEĞİNİ ARATMAYAN TATBİKATTA EKİPLER SANİYELERLE YARIŞTI

Deprem sonrası çöken binada çıkan yangına Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Bina yakınında bulunan çökme sonucunda araçta mahsur kalan yaralılar ise itfaiye kaza kurtarma ekipleri tarafından çıkarılarak UMKE ekiplerine teslim edildi.

Enkaz altında kalan yaralıları kurtarmak için saniyelerle yarışılırken enkazdan çıkartılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere taşındı.

İKİNCİ TATBİKAT GÖLETTE OLDU

Deprem tatbikatının ikinci aşaması da yine Ilgın'da Bulcuk Göleti mevkiinde yapıldı. Deprem sonrası görev alacak afet müdahale ekipleri tarafından çadırlar kurulurken; Konya Büyükşehir İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekibi tarafından su altı ve su üstünde kurtarma çalışmaları izleyenlerden tam not aldı.

Konya Afet Müdahale Planı doğrultusunda farklı ekiplerin aynı ortamda aynı saha dilini kullanarak çalışmasının sağlanması amaçlanan tatbikat kapsamında ekiplerin konuşlanma, ortak çalışma kültürünü geliştirme, çalışma alanına giriş, çıkış, güvenlik ve emniyet prosedürlerini uygulamaları hedeflendi.

Enkaz altındaki müdahale görüntülerini Ilgın Kaymakamı Aytekin Yılmaz, Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi yöneticileri telefonlarından canlı olarak takip etti.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN DENEYİMLİ EKİBİ 7/24 HAZIR

2020 yılı içerisinde meydana gelen Elazığ ve İzmir depremlerinde başarıyla görev yapan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Ekibi, gerçekleştirilen ortak tatbikatta tecrübelerini paylaşarak deprem, sel ve diğer afetlere karşı 7/24 hazır durumda olduğunu gösterdi.

Konya Büyükşehir İtfaiyesi'nden Nefes Kesen Deprem Tatbikatı

Büyükşehir Belediyesi, Deprem, Ilgın, Konya, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Konya Büyükşehir İtfaiyesi'nden Nefes Kesen Deprem Tatbikatı - Son Dakika


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