Konya Büyükşehir, kavşaklarda Akıllı Sinyalizasyon uyguluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir, kavşaklarda Akıllı Sinyalizasyon uyguluyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir, kavşaklarda Akıllı Sinyalizasyon uyguluyor

6 saat önce

Trafik yükünün yoğun olduğu kavşaklarda Akıllı Sinyalizasyon uygulamasını hayata geçiren Konya Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl hizmete açılan Antalya Çevre Yolunu şehir merkezine bağlayan Gazze Caddesinin Şehir Caddesi ile kesiştiği kavşağı kaldırarak akıllı sinyalizasyon uygulamasını...

Konya Büyükşehir, kavşaklarda Akıllı Sinyalizasyon uyguluyor, System.String[]

Trafik yükünün yoğun olduğu kavşaklarda Akıllı Sinyalizasyon uygulamasını hayata geçiren Konya Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl hizmete açılan Antalya Çevre Yolunu şehir merkezine bağlayan Gazze Caddesinin Şehir Caddesi ile kesiştiği kavşağı kaldırarak akıllı sinyalizasyon uygulamasını hayata geçirdi.


Konya Büyükşehir Belediyesi, Gazze Caddesinin Şehir Caddesi ile kesiştiği kavşağı kaldırarak Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi (Akıllı Kavşak) uygulamasına geçti. Geçtiğimiz aylarda Aydınlıkevler Kavşağı, Selçuklu Kavşağı, TOKİ Fırat Kavşağı, Karatay Sanayi Kavşağı, Lamcı Kavşağı, MTA Kavşağı ve Çimento Kavşağında yaptığı sinyalizasyon uygulamaları ile trafiği rahatlatan Konya Büyükşehir Belediyesi, son olarak Antalya Çevre Yolu ile şehir merkezini birbirine bağlayan Gazze Caddesinde Akıllı Kavşak uygulaması başlattı. Meram ilçesinin en geniş caddesi olarak hizmete açılan Gazze Caddesinin Şehir Caddesi kesişiminde artan trafik yükünün azaltılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Trafik Dairesi Başkanlığı tarafından kavşak kaldırılarak yerine şehir merkezinde de uygulanan akıllı kavşak sinyalizasyon uygulaması yapıldı. Akıllı sinyalizasyon uygulamasıyla bölge araçlar, yayalar ve bisikletler için daha güvenli hale gelirken, araçların bekleme süresi de en aza indirilmiş oldu.


Konya Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezine bağlı çalışan Akıllı Kavşaklar, yeşil ışık süresini kavşaktan geçen araç yoğunluğuna göre belirleyerek ortalama bekleme süresini azaltıyor. - KONYA

Antalya, Gazze, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:18 Kaynak: İHA
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