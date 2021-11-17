Üye Girişi
Konya Büyükşehir Kesintisiz Su Hizmeti İçin Önemli Bir Çalışma Daha Yapacak - Son Dakika

Konya Büyükşehir Kesintisiz Su Hizmeti İçin Önemli Bir Çalışma Daha Yapacak

17.11.2021 13:44
Konya Büyükşehir Kesintisiz Su Hizmeti İçin Önemli Bir Çalışma Daha Yapacak

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, sağlıklı ve sürdürülebilir altyapı hizmetlerini genele yaymak için çalışmalarını sürdürüyor.

SON YILLARIN EN BÜYÜK ÇALIŞMALARINDAN BİRİSİ

Parsana Mahallesi eski hobi bahçeleri alanında yapılan imar değişikliği sebebiyle Sakarya Mahallesi ve Yazır Mahallesi ile bu mahalleler arasında kalan alanın içme suyunu sağlayan isale hattında deplase çalışması yapan KOSKİ; 900 mm ve 600 mm çaplı çelik isale hattı borularının bağlantılarını yapacak. Yaklaşık 14 saat sürecek çalışma dolayısıyla Binkonutlar, Cumhuriyet, Dumlupınar, Horozluhan (1. Organize sanayi), Malazgirt, Sakarya, Şeyhşamil ve Yazır mahallerine 18 Kasım Perşembe günü 09.00-23.00 saatleri arasında su verilemeyecek. Son yılların en geniş kapsamlı çalışmalarından birini gerçekleştirecek olan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların uzun süre kullanabilecekleri sağlıklı bir altyapı kazandıracak. Söz konusu kesintiden etkilenecek 47 bin 666 abone kısa mesaj yoluyla bilgilendirildi.

10 FARKLI NOKTADA 20 FARKLI İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Okulların kapalı olduğu bir güne denk getirilerek öğrencilerin eğitimini etkileyecek olumsuzluklardan kaçınan KOSKİ Genel Müdürlüğü, deplase çalışması için sular zorunlu olarak kesileceğinden, daha önce planladığı ve kelebek vanaları temin edilmiş olan ana isale hattı vanalarının değişimini de gerçekleştirecek. 10 farklı noktada eş zamanlı olarak arızalı olan ve görev yapmayan 9 kelebek vana ile 12 adet sürgülü saplama vanalarının değişimi gibi 20 farklı işlemi gerçekleştirecek olan KOSKİ, işlemler tamamlandıkça suyu kısım kısım verecek. Yapılacak vana değişimi bölgede daha sonra büyük çaplı kesintilerin tamamen önüne geçecek.

Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Konya, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Kesintisiz Su Hizmeti İçin Önemli Bir Çalışma Daha Yapacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hande Erçel ve Kerem Bürsin 85 ülkeyi fethe çıktı 13:37 Hande Erçel ve Kerem Bürsin 85 ülkeyi fethe çıktı Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları 13:27 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları Sultangazi'de sokakta oynayan çocuğa istismar 13:22 Sultangazi'de sokakta oynayan çocuğa istismar
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek 13:12 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır 12:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi 11:53 Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi
11:51 "Foyası ortaya çıkmak" nereden geliyor? İşte anlamı ve tarihi Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu 11:29 Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu

Son Dakika Haberleri
13:36 Hande Erçel ve Kerem Bürsin 85 ülkeyi fethe çıktı
13:26 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları
13:25 Zam sırası benzinde: Cuma günü fiyat artışı bekleniyor
13:21 Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı
13:13 Akşener'den Erdoğan'a: Düştüğün bu ibretlik durumda, artık sen bize, ahlak konusunda ahkam kesemezsin
13:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek
13:06 Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz
12:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına Sezai Karakoç'un şiiriyle başladı
12:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır
12:33 Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu
Cyle Larin halk kahramanı oldu! Bir gecede ülke tarihine geçti Cyle Larin halk kahramanı oldu! Bir gecede ülke tarihine geçti         
13:38
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarıyla ilgili konuştu: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarıyla ilgili konuştu: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider         
13:31
Zam sırası benzinde: Cuma günü fiyat artışı bekleniyor Zam sırası benzinde: Cuma günü fiyat artışı bekleniyor         
13:25
Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı         
13:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı         
11:25
Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi         
11:20
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var         
10:42
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 13:49:20. #1.13#
SON DAKİKA: Konya Büyükşehir Kesintisiz Su Hizmeti İçin Önemli Bir Çalışma Daha Yapacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement