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Konya Büyükşehir-KOP işbirliğiyle Seracılık İhtisas Bölgesi kuruluyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir-KOP işbirliğiyle Seracılık İhtisas Bölgesi kuruluyor

13.08.2021 14:30
Konya Büyükşehir-KOP işbirliğiyle Seracılık İhtisas Bölgesi kuruluyor, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında, seracılığın geliştirilmesi ve bu yolla sosyal destek alan ailelere destek olmak amacıyla "Seracılık İhtisas Bölgesi" işbirliği protokolü imzalandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında, seracılığın geliştirilmesi ve bu yolla sosyal destek alan ailelere destek olmak amacıyla "Seracılık İhtisas Bölgesi" işbirliği protokolü imzalandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya'da seracılığın teşvik edilmesi için "KOP Seracılık İhtisas Bölgesi Projesi"ni hayata geçiriyor. Proje için düzenlenen imza töreninde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOP İdaresi'nin kurulduğu günden itibaren şehrin gelişimine çok önemli katkılar sunduğunu belirterek, bu vesileyle Konya'nın projelerine destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür etti.

"Önceliğimiz seracılığın gelişmesi için bir okul oluşturmak"

Özellikle tarımsal ve hayvansal üretimle uğraşan vatandaşların gelirlerinin artırılması konusunda KOP İdaresiyle koordineli bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, "KOP İdaresi Başkanımız Mahmut Sami Şahin başta olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. İmzalayacağımız protokol ile yeni seralar kurmayı planlıyoruz. Bu seralardaki hedefimiz öncelikle Konya'da seracılığın gelişimi için bir okul oluşturmak. Burada teknik eleman yetiştirilecek ve çiftçilerimize eğitim verilecek. İnşallah bundan sonra tarımla uğraşan vatandaşlarımızın seracılık vesilesiyle gelirlerinin artırılmasını hedefliyoruz" dedi.

"Büyükşehirden sosyal yardım alan ailelere istihdam sağlanacak"

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal yardımda Türkiye'ye örnek işler yaptıklarını vurgulayan Başkan Altay şöyle devam etti: "Bu vesileyle Büyükşehir'den sürekli sosyal yardım alan aileler incelenerek içerisinden kadın ve genç istihdam imkanı olan ve çalışma kapasitesi olan ailelerimiz seçildi. Bu seralarımızda onlarla birlikte üretim yapmayı planlıyoruz. Böylece onları kendi emekleriyle geçinebilecek bir hale getirmek bizim bu projedeki en önemli hedeflerimizden. Ayrıca kadın ve genç istihdamı konusunda önemli bir aşama kaydetmiş olacağız. Hem Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı hem de Uluslararası Tarım Şehirleri Başkanlığı'nı yürütüyorum. Bu vesileyle hem uluslararası arenadan hem de ulusal bazda tarımla uğraşan insanların burada eğitim görecekleri bir alan oluşturuyoruz. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

"KOP olarak kalkınmaya yönelik projelere destek veriyoruz"

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin ise, projenin Konya'ya hayırlı olmasını dileyerek, "Kalkınma, kısa süreli ekonomik çıkarlardan ziyade uzun süreli ekonomik çıkarları önceleyen; çevreyi, yoksulluğu, insan yaşam standardını önceleyen sürdürülebilir bir anlayışa sahip olması gerekiyor. Bu çerçevede yerelde kalkınmayı desteklemek, insanların hayat standardını, ekonomik seviyelerini iyileştirmeye yönelik projelere KOP İdaresi olarak destek veriyoruz" diye konuştu.

"Üretimin dönemsel olarak uzatılması sağlanacak"

Seracılığın son yıllarda gıda üretimiyle alakalı öneminin arttığına dikkat çeken Şahin, "Tarım şehri Konya'mızda sera alanlarının artırılmasına yönelik bir gayretimiz var. Bu alanda hazırlanan projeleri de önceleyerek destekliyoruz. Konya'nın Türkiye'nin tarım üretimindeki gücüne katkısıyla potansiyelinin yüksek olduğunu biliyoruz. Dönemsel olarak kısa bir zamanda değil, daha uzun sürelerde üretim yapılarak hem üretim yapan insanımızın gelir seviyesi artacak hem de tarım üretiminde verimlilik elde etmiş olacağız. Projenin Konya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Projenin hazırlanmasında Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Şahin tarafından protokol imzalandı.

"Meram Çomaklı Mahallesine 150 bin metrekarelik sera bölgesi kurulacak"

Proje ile Meram'a bağlı Çomaklı Mahallesi'nde 150 bin metrekarelik alanda "Seracılık Tarımsal Üretim ve İhtisas Bölgesi" kurulması planlanıyor. 4 etap halinde kurulacak bölgede birinci etap olarak 30.000 metrekare sera alanı ve tarımsal eğitim merkezinin kurulması hedefleniyor. Kurulacak seralarda yıl içerisinde 11 ay boyunca aktif üretim, kalan 1 ay içerisinde ise seraların bakım ve toprak hazırlığı işlemlerinin yapılması planlanıyor. Proje ile ayrıca; hem halkın geçimine hem de milli ekonomiye katkıda bulunmak; Büyükşehir Belediyesi'nden yardım alan ailelerin istihdama katılması, kadın iş gücüne yeni istihdam sahaları sağlanması, çiftçi ve konuya ilgi duyan Konyalılara modern seracılık eğitimleri verilmesi ve uygulamalarının gösterilmesi hedefleniyor. - KONYA

Konya Büyükşehir-KOP işbirliğiyle Seracılık İhtisas Bölgesi kuruluyor
Konya Büyükşehir-KOP işbirliğiyle Seracılık İhtisas Bölgesi kuruluyor
Konya Büyükşehir-KOP işbirliğiyle Seracılık İhtisas Bölgesi kuruluyor

Büyükşehir Belediyesi, Konya Ovası Projesi, Altay, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konya Büyükşehir-KOP işbirliğiyle Seracılık İhtisas Bölgesi kuruluyor - Son Dakika Ekonomi


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