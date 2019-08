Konya Büyükşehir Kurban Bayramı'na hazır

Konya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramını rahat ve huzurlu geçirebilmesi için gerekli tedbirleri aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramını rahat ve huzurlu geçirebilmesi için gerekli tedbirleri aldı.



Konya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvanların alınmasından kurban kesimindeki hijyen koşullarına, kurban atıklarının çevreye zararının önlenmesinden, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklardan korunmaya kadar birçok konuda bilgilendirme çalışmaları yapıyor. İlçe belediyeleri ile birlikte belirlenen kurban satış ve kesim yerleri dışında kurban satışına ve kesimine müsaade etmeyecek olan Büyükşehir ekipleri, kurban satış ve kesim yerlerinde veteriner hekimler ve zabıta ekiplerince sağlık ve belge kontrollerini sürdürecek. Ekipler, satış ve kesim yerlerinde oluşacak her türlü atıkların çevre kirliliğine mahal bırakmayacak şekilde toplanması ve temizlenmesi konusunda da gerekli önlemleri aldı.



Ücretsiz kurbanlık ve et muayenesi



Konya Büyükşehir Belediyesinin Tatlıcak bölgesindeki Hayvan Park ve Pazar Yeri Tesislerinde veteriner hekimler tarafından bayramın son gününe kadar hayvanların ücretsiz genel muayenesi, yaş tayini ve ultrason ile gebelik testi hizmeti verilecek. Bayram boyunca vatandaşların hastalığından şüphe ettikleri kurbanlık etleriyle ilgili nöbetçi veteriner hekimler ücretsiz et muayenesi hizmeti verecek. Vatandaşlar, nöbetçi veteriner hekimlere Alo 153 üzerinden ulaşabilecek.



Mezarlıklar bayram ziyaretleri için hazır



Konya merkez ve ilçelerdeki tüm mezarlıkların genel temizliğini yaparak vatandaşların huzur ve güvenliği için tedbirleri artıran Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde temizlik çalışmalarını da ilçe belediyeleri ile birlikte bayramın son gününe kadar sürdürecek. Ayrıca, bayram süresince açık alanlarda haşere ile mücadele kapsamında gerekli çalışmalar sürdürülürken; başıboş hayvanlarla ilgili rehabilite çalışmaları ilçe belediyeleri ile birlikte yapılmaya devam edecek.



Toplu ulaşım bayramın ilk 2 günü, kapalı otoparklar bayram öncesi ve bayramda ücretsiz



Büyükşehir, vatandaşların bayram ziyaretlerini otobüsler ve tramvaylarla rahat geçirmelerini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yaptı. Bayram süresince Pazar tarifesiyle hizmet verecek toplu ulaşım araçları, bayramın birinci ve ikinci günü ücretsiz, üçüncü ve dördüncü günü yüzde 50 indirimli olacak.



Konya Büyükşehir Belediyesine ait Konevi, Zindankale, İplikçi, Mevlana ve Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı kapalı otoparkları 8 Ağustos Perşembe sabahı itibariyle bayram sonuna kadar ücretsiz olarak hizmet verirken; Büyükşehir'e ait tüm yol üzeri ve açık otoparklar arefe gününden bayram sonuna kadar ücretsiz olacak.



Zabıta bayramda da görev başında



Büyükşehir Belediyesi Zabıtası da Kurban Bayramı süresince vatandaşların her türlü şikayetlerine cevap vermek üzere çalışmalarını sürdürecek. Bayram tatili boyunca Otogar Zabıtası 24 saat, Çevre Zabıtası 20.00-08.00 saatleri arası hizmet verirken, şehir merkezinde 08.00-24.00 arası hizmetler sürdürülecek. Zabıta ile ilgili şikayetler için 350 31 74 no'lu telefonlar aranabilecek.



KOSKİ, İtfaiye hizmette



Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü de, bayram süresince su, kanalizasyon ve sayaç arızalarında 24 saat hizmet verecek. Vatandaşlar su ve kanalizasyon arızaları için ALO 185'i arayabilecek. Bayram süresince normal mesaisine devam edecek olan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 31 ilçedeki 110 merkezde çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlar, yangın ve benzeri tabii afetlerle ilgili ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezine bildirebilecekler. Büyükşehir, bayram süresince yol, tretuvar, kaldırım ve benzeri sorunlara anında müdahale edecek Acil Müdahale Ekibi ile de hizmet verecek. Vatandaşlar, bayram süresince belediye birimleri ile ilgili şikayetlerini Alo 153 no'lu telefona bildirebilecek. - KONYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 bin aileye 4,6 milyon TL bayram yardımı yapacak

Mansur Yavaş'tan 25 yıl sonra belediye memurlarına bayram ikramiyesi

Kaz Dağları Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Dünya da benzer örneklere sessiz kalmadı

Son dakika! Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi