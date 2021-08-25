Konya Büyükşehir Malazgirt Zaferi'nin 950. Kutlama etkinliklerinde - Son Dakika

26 Ağustos 1071'de büyük komutan Sultan Alparslan komutasında Bizans ordusunu bozguna uğratarak Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesini sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıldönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuya sahne oluyor.

Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde Okçular Vakfı tarafından Bitlis'in Ahlat ilçesinde ve Muş'un Malazgirt ilçesinde her yıl gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi'nin 950'nci kutlama etkinliklerinde Konya Büyükşehir Belediyesi de yerini alarak bu coşkuya ortak oluyor.

Ahlat'ta kendisine tahsis edilen alanda ziyaretçileri ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu dönemine ait tarihi kostümlerle Malazgirt Zaferi'ni anlatan kısa gösteriler gerçekleştirerek adeta tarihi yeniden yaşatıyor.

Ahlat ve Malazgirt'te devam eden etkinlikler kapsamında; Geleneksel Sporlar, Kültürel Etkinlikler, Geleneksel Uygulamalar, Dini Merasimler, Çocuk Etkinlikleri gerçekleştirilirken, kutlamalar son gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt'te katılacağı mitingle sona erecek.