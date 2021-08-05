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Konya Büyükşehir Manavgat'a Solar Mobil Telefon Şarj İstasyonu Kurdu - Son Dakika

Konya Büyükşehir Manavgat'a Solar Mobil Telefon Şarj İstasyonu Kurdu

05.08.2021 11:33
Konya Büyükşehir Manavgat'a Solar Mobil Telefon Şarj İstasyonu Kurdu, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi, yangından etkilenen Antalya'nın Manavgat ilçesine 24 saat kesintisiz hizmet verebilen solar mobil telefon şarj İstasyonu kurdu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerde enerji temininin mümkün olmadığı durumlarda kurtarma ekiplerinin ve sahadaki diğer görevlilerin iletişimlerinin kopmaması için güneş enerjisi ile çalışan mobil telefon şarj istasyonu hizmeti verdiklerini söyledi.

Daha önce Konya şehir merkezinde denemesini yaptıkları istasyonu yangın sonrası Manavgat'a gönderdiklerini belirten Başkan Altay, "Konya olarak yangın bölgelerine gerek ekiplerimizi, gerekse ekipmanlarımızı göndererek desteklerimizi sürdürüyoruz. Personel ve ekipman desteklerimizin yanında 24 saat kesintisiz şekilde çalışan solar mobil telefon şarj istasyonumuzu da Manavgat'a yollayarak kurulumunu gerçekleştirdik. Kurmuş olduğumuz istasyonumuzda bölgede bulunan tüm ekipler hem telefonlarını şarj ediyorlar hem de aydınlatma ihtiyaçlarını gideriyorlar. İnşallah bu zorlu süreçleri atlatarak ülkemizin yarınlarına emin adımlarla ilerleyeceğiz. Yangın söndürme çalışmalarında canla başla mücadele veren tüm ekiplerden Allah razı olsun." dedi.

88 TELEFON AYNI ANDA HIZLI ŞARJ EDİLEBİLİYOR

Modüler olarak tasarlanan ve üzerinde 6 adet Monokristal Güneş Paneli bulunan istasyon; üzerindeki paneller sayesinde gündüz kendi akülerini şarj edebiliyor. Akülerdeki yedek enerji ile gece de hizmet verebilen sistem; yağmur, kar gibi doğa olaylarından etkilenmezken bulutlu havalarda dahi şarj olma özelliği taşıyor. Aynı anda 88 adet telefonu şarj edebilen istasyonun üzerindeki yedek 80 adet 220 volt prizi sürekli kullanılabilme kapasitesi mevcut.

10 adet mini buzdolabını, 156 adet 5 wattlık lambayı, 10 adet 65 wattlık elektrikli battaniyeyi ve 2 adet elektrikli matkabı 24 saat çalıştırma özelliği taşıyan istasyonun üzerinde ayrıca 6 adet 395 watt yeni nesil monokristal perc güneş paneli ve 8 adet 200 ah jel akü bulunuyor.

Konya Büyükşehir Manavgat'a Solar Mobil Telefon Şarj İstasyonu Kurdu

Manavgat, Enerji, Yangın, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Manavgat'a Solar Mobil Telefon Şarj İstasyonu Kurdu - Son Dakika


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