Konya Büyükşehir Mehter Takımı vatandaşlarla buluşuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Konya Büyükşehir Mehter Takımı vatandaşlarla buluşuyor

22.07.2022 15:44
Konya Büyükşehir Mehter Takımı vatandaşlarla buluşuyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın, her hafta salı günleri Zafer Meydanı'nda, cuma günleri ise Mevlana Meydanı'nda konser verdiği bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın, her hafta salı günleri Zafer Meydanı'nda, cuma günleri ise Mevlana Meydanı'nda konser verdiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, etkinliğin şehrin sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunmak ve mehteran ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Vatandaşların, Zafer ile Mevlana Meydanı'nda gerçekleştirilen konserlere ilgi gösterdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konserler, salı günleri saat 14.30'da Zafer Meydanı'nda, Cuma günleri ise saat 15.00'te Mevlana Meydanı'nda büyük coşkuya sahne oluyor. Verilen konserlerin yanında eğitim öğretim yılı içinde okullarda İstiklal Marşı okumaları da gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, okullardaki çeşitli etkinliklerde de öğrencilerle bir araya geliyor."

YORUMLAR
500
Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 8 tutuklama Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 8 tutuklama BATE Borisov'dan Mevlana Müzesi'ne ziyaret BATE Borisov'dan Mevlana Müzesi'ne ziyaret
Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Mehter Takımı vatandaşlarla buluşuyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:43 Aleyna Tilki "Ben öldüm" notuyla iç çamaşırlı pozunu paylaştı
15:28 Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku! Sahalardan uzun süre uzak kalacak
15:08 İsviçre'de kangalın ağzında Yorkshire Terrier cinsi köpeğin cansız bedeninin olması ülkeyi karıştırdı
15:05 Havuz partisindeki göçük 2 kişiyi yutmuştu! İsrail'i sarsan obruk felaketinde akılalmaz ihmal
14:54 Türkiye'de en çok kiralık konut aranan bölgeler belli oldu! Esenler, Çayırova ve Fatsa
14:47 Şenol Güneş'in kavga eden kadınları izlediği görüntüler sosyal medyada ilgi gördü
14:45 Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un 12 yıl sonra bir araya geldiği filmden yeni görüntüler geldi
14:34 Top oynamadan Beşiktaş'ta yıllarını geçirmişti! Jeremain Lens'e 3. ligden teklif var
14:27 Tarlada hastalanan köylünün yardımın ambulans helikopter yetişti
14:24 Türkiye masayı kurdu! Dünyanın beklediği tahıl krizi bugün Dolmabahçe'de çözülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 15:58:11. #1.12#
SON DAKİKA: Konya Büyükşehir Mehter Takımı vatandaşlarla buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement