Konya Büyükşehir Mukaddes Emanetlere Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Mukaddes Emanetlere Ev Sahipliği Yapıyor

Konya Büyükşehir Mukaddes Emanetlere Ev Sahipliği Yapıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, mübarek Ramazan ayında mukaddes emanetleri Konyalılarla buluşturuyor.

06.03.2025 14:38
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 16 Kâbe örtüsü ve 47 adet teberruktan oluşan serginin Taş Bina'nın altındaki sergi alanında bir ay boyunca ziyarete açık olacağını belirterek, "Tüm Konyalıları ve civardaki illeri bu güzel emanetleri görmeye davet ediyorum" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan faaliyetleri kapsamında "Mukaddes Emanetler" sergisi açıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Sergi Salonu'ndaki sergiyle ilgili bilgi veren Türkiye'nin önemli mukaddes eser emanetçilerinden Erol Güzel, "Mukaddes Emanetler" sergisinde 50'ye yakın teberrukun ve Kâbe örtülerinin sergilendiğini belirterek, "Konya için Resulullah Efendimize ait mübarek emanetler ve Kâbe-i Muazzama'nın üzerine çeşitli dönemlerde asılmış örtüleri getirdik. Ramazan ayı boyunca Konyalı kardeşlerimizin ziyaretlerine açık tutulacak" dedi.

Konya Büyükşehir Mukaddes Emanetlere Ev Sahipliği Yapıyor

Ramazan-ı Şerif'in En Güzel Yaşandığı Şehirdeyiz

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çok kıymetli bir emanet koleksiyonunun Konya'da sergilenmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Başkan Altay, "Ramazan'ın tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Özellikle iftar sofralarımızda misafirlerimizi eksik etmeyelim, camilerimize mutlaka çocuklarımızla gidelim ve Ramazan'ı ailece hep birlikte yaşayalım. Konya uzun süre İslam dünyasının başkentliğini yapmış bir şehir ve bugün de İslami hassasiyetlerin en yüksek olduğu, Ramazan-ı Şerif'in en güzel yaşandığı bir şehir. Bu anlamlı ayda çok özel bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Sergi açmamıza vesile olduğu için Erol Güzel Bey'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tüm Konyalıları Sergiye Bekliyorum

Başkan Altay, 16 Kâbe örtüsü ve 47 adet teberruktan oluşan serginin Taş Bina'nın altındaki sergi alanında bir ay boyunca Konyalıların ziyaretine açık olacağını belirterek, "Ramazan'ın ruhuna uygun bir şekilde bu sergiyi burada açıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Özellikle belgeli bir şekilde tescillenmiş Kâbe örtülerinin burada bulunuyor olması Konyalıların burayı ziyareti için önemli bir vesile olacak. Peygamber Efendimize ve o döneme ait eserlerin orijinalleriyle replikalarından oluşan bir sergi oluştu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tüm Konyalıları ve civardaki illeri bu güzel emanetleri görmeye davet ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi de böylesine anlamlı bir sergiye katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Peygamber Efendimizin kıymetli hatıralarıyla bizi buluşturan bu sergi, Peygamberimiz ile olan kalbi bağlantılarımızın güçlenmesine vesile olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Serginin açılışına AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Yünden ile çok sayıda davetli katıldı.

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