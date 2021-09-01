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Konya Büyükşehir sel bölgesindeki çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika

Konya Büyükşehir sel bölgesindeki çocukların yüzünü güldürdü

01.09.2021 12:09
Konya Büyükşehir sel bölgesindeki çocukların yüzünü güldürdü, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinden en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki 500 çocuğa bisiklet hediye ederek çocukların yüzünü güldürdü.

Konya Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinden en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki 500 çocuğa bisiklet hediye ederek çocukların yüzünü güldürdü. Bisikletler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın sel bölgesindeki yaptıkları incelemeler sırasında çocuklara takdim edildi.

Batı Karadeniz bölgesinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde yaralar süratle sarılmaya devam ederken, Konya Büyükşehir Belediyesi bölgede ihtiyaç duyulan ekip, araç ve malzeme desteğini sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki çocukların yaşadığı sıkıntıların izlerini silerek, acılarını bir nebze de olsa unutturmak amacıyla Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki 500 çocuğa bisiklet hediye etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocuklara bisikletlerini takdim ederken; çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Başkan Uğur İbrahim Altay, "Bozkurt'ta incelemelerimizin ardından Emine Erdoğan Hanımefendi ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile birlikte 500 çocuğumuza bisikletlerini teslim ettik, onlarla sevindik. Çocuklar her yerde çok güzel, her yerde çok sevimli. Allah ömürlerine bereket versin. Selin yol açtığı yıkımın izlerini hep birlikte sileceğiz inşallah. Devletimiz her zaman milletimizin yanında" diye konuştu. - KONYA

Konya Büyükşehir sel bölgesindeki çocukların yüzünü güldürdü
Konya Büyükşehir sel bölgesindeki çocukların yüzünü güldürdü
Konya Büyükşehir sel bölgesindeki çocukların yüzünü güldürdü

Büyükşehir Belediyesi, Bozkurt, Konya, Sel, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Konya Büyükşehir sel bölgesindeki çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika


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