Konya Büyükşehir Stadyumu dezenfekte edildi

Konya Büyükşehir Belediyesi, yarın Konya'da oynanacak İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivaspor maçı öncesinde, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nun dezenfeksiyonunu gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yarın Konya'da oynanacak İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivaspor maçı öncesinde, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nun dezenfeksiyonunu gerçekleştirdi. Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında Süper Lig'in 28'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor'un Demir Grup Sivasspor'u sahasında konuk edeceği karşılaşma öncesinde Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nun dezenfeksiyonunu yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, çim zemin başta olmak üzere soyunma odaları, tribünler, hakem odaları, yedek kulübeleri ve futbolcuların sahaya çıkış yaptığı koridorların detaylı şekilde dezenfekte edilerek, maça hazır hale getirdi. Karşılaşma, yarın saat 21.00'da oynanacak.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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