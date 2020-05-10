Konya Büyükşehir trafiği rahatlatacak düzenlemelere devam ediyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla cadde ve kavşaklarda düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konyalıların evde olduğu bu hafta sonu da Yaka Caddesi, Ferit Paşa Caddesi ve Hicaz Caddesi'nde ilave şerit ve düzenleme çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir trafiğini akıcı hale getirmek amacıyla yürütülen çalışmayla ilgili şunları kaydetti:

"Konya'da, trafikten kaynaklı sorunları çözmek için hafta sonu gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamalarında cadde ve kavşaklarda düzenleme çalışmalarına devam ediliyor. Hem şehir merkezinde hem de ilçelerdeki çalışmalarla şehir trafiğine büyük katkı sağladık. Konyalılar evlerindeyken bu hafta sonu Yaka Caddesi, Ferit Paşa Caddesi ve Hicaz Caddesi'nde trafiği akıcı hale getirmek amacıyla çeşitli düzenleme çalışmaları gerçekleştirdik. Trafiği etkilemeden sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde cadde düzenlemelerine devam edeceğiz."