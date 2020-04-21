Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor

14 dakika önce

Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürürken şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla da bazı kavşaklarda düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürürken şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla da bazı kavşaklarda düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir trafiğini rahatlatacak düzenlemeler yapmaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, trafiğin akıcılığını artırmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla şehir merkezindeki önemli kavşaklarda düzenlemeler yaptıklarını belirterek, son olarak İstanbul Yolu Elmalı Hamdi Hoca Caddesi kavşağı, Hulusi Baybal Caddesi ile Şefikcan Caddesi kesişimi ve Alaaddin Kap Caddesi'nde düzenleme çalışmaları yaptıklarını söyledi. Başkan Altay, korona virüsle mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları ve sosyal destek faaliyetlerinin yanında şehir trafiğinin bu süreçteki rahatlığından da faydalanarak planlamada yer alan çalışmaları gerçekleştirmeye devam edeceklerini vurguladı. Konya Büyükşehir Belediyesi, kavşakların kapasitelerini artırmak ve sinyalizasyonda bekleme sürelerini düşürmek amacıyla Alaaddin Kap Caddesinde kavşak düzenlemesi, İstanbul Yolu Elmalı Hamdi Hoca Caddesi kavşağında ilave şerit çalışması, Hulusi Baybal Caddesi'nin Şefikcan Caddesi girişinde ise şerit düzenlemesi yapıyor. - KONYA

İstanbul, Elmalı, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 02:58 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu
Soylu'dan drift yapan sürücüye:  Türk polisi yakalar da yardım da eder AKOM, İstanbulluları uyardı: Serin ve yağışlı hava geliyor Danimarka'da cinsel ilişki, sosyal mesafe kuralının dışında tutuldu Maske ile virüs kılığına giren tiyatro oyuncusu, vatandaşa sordu: Benden korunmak için ne yapıyorsun? Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Tedbirler hafifletilse de sahillerde geçen yaz ki iç içe geçmek gibi bir şey olmayacak Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı Salda Gölü tartışmaları devam ederken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu görevden alındı ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı "Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş         
14:57
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek         
14:46
Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti         
14:39
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak         
14:11
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş 2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş         
13:59
Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı         
13:55
Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu         
13:54
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi         
13:53
Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi         
13:52
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi? Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?         
13:39
Dünya Sağlık Örgütü'nden Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama         
13:26
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı         
13:24
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi         
13:21
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu         
13:18
Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı         
13:15
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak         
13:03
İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler         
12:57
Ramazanda koronavirüse karşı uzmandan 10 beslenme önerisi Ramazanda koronavirüse karşı uzmandan 10 beslenme önerisi         
12:52
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor         
12:30
Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı         
12:29
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti         
12:22
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı         
11:56
Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu         
11:46
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 379,5 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 379,5 liradan işlem görüyor         
11:38
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek         
11:35
Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı         
11:28
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi         
11:27
Jandarma, Orhan Gencebay animasyonlu Jandarma, Orhan Gencebay animasyonlu "Ya evde yoksan" videosu paylaştı         
11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi         
11:16
Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak         
11:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 15:13:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]