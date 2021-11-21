Konya Büyükşehir Belediyesi üreticiye lavanta desteğini sürdürüyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, susuz tarım modeliyle yapılan üretimi artırmak için Güneysınır ve Çumra ilçelerinde üreticiye 540 bin adet lavanta fidesi desteğinde daha bulundu.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl da 1,2 milyon lavanta fidesi desteğinde bulunduklarını hatırlattı.

Altay, lavantayla hem kırsal kalkınmaya katkı sağlamayı hem de görselliği ile turizm destinasyonlarına ev sahipliği yapmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Susuz tarım modeliyle yapılan üretimi artırmak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda lavanta üretiminin daha fazla alana yayılması için Güneysınır ve Çumra ilçemizde üreticilerimize 450 bin metrekare farklı alana dikilmek üzere bu yıl 540 bin adet lavanta fidesi desteğinde bulunduk. Geçtiğimiz yıl da 1,2 milyon lavanta fidesi desteğinde bulunmuştuk. Ayrıca kurmuş olduğumuz tıbbi aromatik bitki bahçesinde de 20 bin adet lavanta fidesi ekimini gerçekleştirdik. Bahçemizde üretilecek lavanta fidelerini desteklemeler kapsamında üreticilerimize dağıtmayı ve belediyemizin fide maliyetlerini azaltılmayı hedefliyoruz."

Konya Büyükşehir Belediyesi Lavanta Damıtma Tesisi'nin de hizmet vermeye başladığını ifade eden Altay, şöyle devam etti:

"Lavantanın en önemli ekonomik değerini oluşturan lavanta yağını da damıtma tesisimizde çıkarıyoruz. Çıkarmış olduğumuz bu yağlardan çiftçimize ek bir kazanç sağlamak amacıyla tescil alma aşamasında olan 'Lavonya' markasını kurduk. Lavonya ismiyle lavanta sabunu, lavanta kolonyası ve lavanta kremi üretimi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.