Konya Büyükşehir ve Adilcevaz Belediyesi arasında "kardeş belediye protokolü" imzalandı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Bitlis'in Adilcevaz Belediye arasında "kardeş belediye protokolü" imzalandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın da aralarında bulunduğu heyet, Bitlis ziyareti kapsamında Adilcevaz ilçesine geldi.

Heyet üyeleri, Belediye Başkanı Necati Gürsoy'u makamında ziyaret etti. Başkan Gürsoy ve Genel Sekreter Uslu arasında "kardeş belediye protokolü" imzalandı.

Başkan Gürsoy, Konya Büyükşehir Belediyesi ile kardeş belediye olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İki şehrin kardeşliğinin büyük hizmetlere vesile olacağına inandığını belirten Gürsoy, "Adilcevaz Belediyesi olarak en büyük hedefimiz vatandaşlarımızı ekonomik, kültürel ve turizm anlamda doğduğu yerde doyurmak. İlçemizi her alanda hak ettiği konuma ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizin daha güzel bir konuma gelmesi için sizin desteklerinizi bekliyoruz." diye konuştu.

Genel Sekreter Uslu da ilçeye belediyecilik anlamında hayata geçirilecek projelerle önemli destekler vereceklerini belirtti.

İlçenin önemli bir turizm merkezi olacağını dile getiren Uslu, "En kısa sürede Belediye Başkanlarımızı Konya ilimizde ağırlamak istiyoruz. Yapılması istenilen projeler ve destekler hakkında geniş toplantılar düzenleyerek elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz." dedi.

Ardından Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı ile Aydınlar Belde Belediye Başkanı Arif Tusun arasında da "kardeş belediye" protokolü imzalandı.