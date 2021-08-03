Konya Büyükşehir Yangından Etkilenen Çiftçilere Süt Sağma Makinesi Gönderdi - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ülke olarak son yıllarda yaşanan en büyük afetlerden biriyle karşı karşıya olmanın üzüntüsünü içinde olduklarını belirterek, yangınların en kısa sürede söndürülmesi için bütün ekiplerin canını ortaya koyarak fedakarca çalıştığını söyledi. Başkan Altay, "Biz bir olduktan sonra yıkılanı yeniden yaparız, yananı yeniden inşa ederiz, ihtiyacı olan kardeşlerimize hep birlikte derman oluruz inşallah." dedi.

Yangınların başladığı ilk andan itibaren Manavgatlıların yanında olduklarını belirten Başkan Altay, "İlk olarak bölgeye itfaiye araçlarımızı ve ekiplerimizi sevk ettik. Daha sonra yaralı hayvanlara müdahalede bulunmak üzere tam teşekküllü hayvan ambulansı Canbulan'ı gönderdik. Ardından 2 bin adet battaniye ve 1.000 adet yemek pişirmeye hazır piknik tüplerinden oluşan yardım TIRI gönderdik. Şimdi de bölgedeki çiftçilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda 50 adet çift yönlü süt sağma makinesini kendilerine ulaştırılmak üzere yola çıkardık. Milletçe yaşadığımız bu büyük afetin yaralarını en kısa sürede sarmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Tekrar geçmiş olsun." diye konuştu.