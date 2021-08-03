Konya Büyükşehir yangından etkilenen çiftçilere süt sağma makinesi gönderdi - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, yangından etkilenen Antalya'nın Manavgat ilçesine battaniye ve yemek pişirmeye hazır piknik tüplerinden oluşan yardım tırından sonra şimdi de bölgede mağdur olan çiftçilerin ihtiyacı doğrultusunda çift yönlü süt sağma makineleri gönderdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınları için bölgeye desteği sürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ülke olarak son yıllarda yaşanan en büyük afetlerden biriyle karşı karşıya olmanın üzüntüsünü içinde olduklarını belirterek, yangınların en kısa sürede söndürülmesi için bütün ekiplerin canını ortaya koyarak fedakarca çalıştığını söyledi. Başkan Uğur İbrahim Altay, "Biz bir olduktan sonra yıkılanı yeniden yaparız, yananı yeniden inşa ederiz, ihtiyacı olan kardeşlerimize hep birlikte derman oluruz inşallah" dedi.

Yangınların başladığı ilk andan itibaren Manavgatlıların yanında olduklarını belirten Başkan Altay, "İlk olarak bölgeye itfaiye araçlarımızı ve ekiplerimizi sevk ettik. Daha sonra yaralı hayvanlara müdahalede bulunmak üzere tam teşekküllü hayvan ambulansı Canbulan'ı gönderdik. Ardından 2 bin adet battaniye ve bin adet yemek pişirmeye hazır piknik tüplerinden oluşan yardım tırı gönderdik. Şimdi de bölgedeki çiftçilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda 50 adet çift yönlü süt sağma makinesini kendilerine ulaştırılmak üzere yola çıkardık. Milletçe yaşadığımız bu büyük afetin yaralarını en kısa sürede sarmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Tekrar geçmiş olsun" diye konuştu. - KONYA